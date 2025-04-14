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اقتصاد

رويترز: توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أظهر استطلاع لوكالة "رويترز"، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري

وتشير ​​توقعات استطلاع "رويترز"، إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى ‭‭25‬‬.25% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.2 ‬‬%، بينما توقع آخر بأن يتم خفضها 400 نقطة أساس.

البنك المركزي المصري، فيتو
البنك المركزي المصري، فيتو

وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس، وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

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السيطرة على التضخم

ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير شباط و13.6 بالمئة في مارس  من 24 % في يناير، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.

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