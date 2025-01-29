اختبار دم بسيط يكشف عن الإصابة بسرطان القولون

كشفت دراسة طبية حديثة عن اختبار دم بسيط يوضح نتائج واعدة في الكشف الدقيق عن سرطان القولون، وهو المرض المميت الذي ينتشر بشكل كبير بين الشباب.

لا يساعد اختبار الدم التجريبي في الكشف عن سرطان القولون

وأوضحت الدراسة الطبية أنه لا يساعد اختبار الدم التجريبي في الكشف عن سرطان القولون بشكل فعال فحسب، بل يمكنه أيضًا استبعاده بدقة بين الأشخاص الأصحاء بحسب healthline

كما أن الإختبار سهل للغاية نظرًا لأنه أقل تدخلًا مقارنة بالطرق التقليدية مثل تنظير القولون والاختبارات القائمة على البراز، وفقًا لدراسة تم تقديمها في ندوة سرطانات الجهاز الهضمي التابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري لعام 2025.

حدد الاختبار سرطان القولون بدقة 81٪ لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالمرض واستبعده بشكل صحيح في 90٪ من الأفراد الأصحاء.

يعتقد الباحثون أن هذا التحليل يمكن أن يزيد بشكل كبير من معدلات الفحص، وخاصة بين أولئك الذين يتجنبون منظار القولون

يذكر الباحثون أن حوالي 22% من الأشخاص المؤهلين لفحص سرطان القولون لم يتلقوه مطلقًا، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 40%.



قد يكون منظار القولون غير مريح حيث يتعين على المرضى الخضوع لتحضير للأمعاء وأيضًا التخدير أثناء الإجراء.



وتستخدم اختبارات البراز أيضًا لفحص سرطان القولون، ولكن يجب إجراؤها كل عام وفقًا للإرشادات الحالية.



أجرى الباحثون الدراسة على أكثر من 40 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و85 عامًا في 200 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تم سحب الدم أولًا للاختبار، ثم تم إجراء تنظير القولون القياسي وقارن الباحثون النتائج لمعرفة كفاءة اختبار الدم.

قالت الدكتورة باميلا كونز، رئيسة قسم الأورام الطبية في الجهاز الهضمي في كلية الطب بجامعة ييل،: "يمثل اختبار الدم هذا أداة جديدة في مجموعة أدواتنا لخيارات فحص سرطان القولون والمستقيم".

وتظهر النتائج أن مثل هذا الاختبار الدموي "قد يوفر خيارًا مناسبًا وفعالًا لفحص سرطان القولون والمستقيم في سكان الولايات المتحدة المعرضين لخطر متوسط من الإصابة".



يصيب سرطان القولون عادة كبار السن ويبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى القولون.

إنه الجزء الأول والأطول من الأمعاء الغليظة وهو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي.

ويزداد انتشاره بشكل كبير بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ويبدأ عادة على شكل كتل صغيرة من الخلايا تسمى السلائل التي تتكون داخل القولون، وقد يتحول بعض السلائل إلى سرطان القولون بمرور الوقت.



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