سرطان ليس له علاج، أعراض ومضاعفات الورم النقوي المتعدد

الورم النقوي المتعدد، المعروف أيضًا باسم مرض كالر أو ورم نخاع العظام المتعدد، هو نوع من سرطان الدم لا يوجد له علاج، لكن العلاجات يمكن أن تبطئ انتشاره وأحيانًا تجعل الأعراض تختفي.

نوع من خلايا الدم البيضاء يسمى “خلية البلازما” يصنع أجسامًا مضادة تحارب العدوى في الجسم، عندما يصاب الشخص بالورم النقوي المتعدد، تتكاثر هذه الخلايا بطريقة خاطئة، فهي تسمح بدخول الكثير من البروتين (يسمى الغلوبولين المناعي) إلى العظام والدم، ويتراكم في جميع أنحاء الجسم ويتلف الأعضاء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبى.

تزاحم الخلايا البلازمية خلايا الدم العادية في العظام، كما ترسل مواد كيميائية تحفز الخلايا الأخرى على أكل العظام، وتسمى المناطق الضعيفة التي يخلقها هذا في العظام بـ"الآفات الانحلالية".

مع تفاقم الورم النقوي المتعدد، تتسرب الخلايا البلازمية من نخاع العظام وتنتشر، وهذا يسبب المزيد من تلف الأعضاء.

أسباب الورم النقوي المتعدد وعوامل الخطر

لا يعرف الأطباء على وجه اليقين ما الذي يسبب الورم النقوي المتعدد، ولكن من المرجح أن تصاب به إذا:

عمر الشخص أكبر من 65 عامًا

الذكور

فرد في العائلة مصاب به

زيادة الوزن أو السمنة

التعرض للإشعاع

ملامسة المواد الكيميائية التى تستخدم في تصنيع المطاط أو النجارة أو إطفاء الحرائق؛ أو في مبيدات الأعشاب

أعراض المايلوما المتعددة

في وقت مبكر، قد لا يلاحظ المريض أي أعراض، ​​ولكن بمرور الوقت، قد يعاني من:

ألم العظام

ضعف وإرهاق

فقدان الوزن وفقدان الشهية

اضطراب المعدة

إمساك

ارتباك

عدوى متكررة

عطش شديد

ضعف أو خدر في الذراعين والساقين

مضاعفات المايلوما المتعددة

يمكن أن يسبب المايلوما المتعددة مشاكل بما في ذلك:

مشاكل العظام، تصبح العظام أضعف، مما يؤدي إلى الكسور.

مشاكل الدم، قد يصاب بفقر الدم، مما يعني أن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، قد يجعل هذا تشعر بالتعب والشاحب ويسبب مشاكل في القلب، وقد يكون لديه أيضًا عدد قليل جدًا من الصفائح الدموية، مما يجعل من الصعب على الدم التجلط.

العدوى، عندما يصاب المريض بالورم النقوي، ينتج الجسم الكثير من الأجسام المضادة الضعيفة التي تزاحم الأجسام المضادة الصحية، مما يجعل من الصعب محاربة العدوى، ويمكن أن يؤدي نقص خلايا الدم البيضاء أيضًا إلى إضعاف جهاز المناعة.

تلف الكلى، يمكن أن يسد الورم النقوي الكلى بحيث لا تقوم بالترشيح بالطريقة التي ينبغي لها، قد يؤدي هذا إلى الفشل الكلوي.