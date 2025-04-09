أبرزها تجنب اللحوم والضغط النفسي، الصحة توجه نصائح ذهبية للحماية من سرطان الثدي

وجهت الدكتورة نوران حسين استشاري الأشعة والمدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة نصائح تقلل من حدوث الإصابة بسرطان الثدي أو حتي رجوع الإصابة بعد الشفاء منه.

ممارسة الرياضة لمدة ١٥٠ دقيقة أسبوعيا

وقالت استشاري الأشعة إنه يجب علي السيدات ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا رياضة معتدلة مثل المشي أو ممارسة 75 دقيقة رياضة عنيفة مثل الجري



ونصحت بضرورة الحفاظ على وزن صحي والبعد عن اللحوم المصنعة وزيادة تناول الخضروات والفاكهة.



الحفاظ على نسبة طبيعية من فيتامين د

وأكدت ضرورة الحفاظ علي نسبة طبيعية من فيتامين د، مشيرة إلى أن الأبحاث وجدت أن نسبة فيتامين د القليلة في الجسم تسبب الإصابة بسرطان الثدي.



ونصحت بضرورة تقليل الضغط النفسي على السيدات والبعد عن التوتر لأنهم من عوامل الإصابة بسرطان الثدي.

وشددت ضرورة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لأن بروتوكولات العلاج مع الكشف المبكر تحقق نسبة شفاء تصل إلى 90%.

وقالت الدكتورة نوران حسين، استشاري الأشعة والمدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة، إن مبادرة صحة المرأة توفر 4 أنواع من الأشعة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

الأشعة المستخدمة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأوضحت استشاري الأشعة أن جهاز الماموجرام يستخدم للسيدات من عمر 35 سنة، بينما الفتيات الأقل من 35 عاما يستخدم لهم جهاز الموجات فوق الصوتية.



وأشارت إلى أنه يمكن استخدام جهاز ماموجرام مع جهاز الموجات فوق الصوتية للتفرقة بين الكتل الصلبة أو السائلة.



أشعة الرنين المغناطيسي

وأكدت استخدام أشعة الرنين المغناطيسي للكشف عن وجود أورام صغيرة او تقييم حالة الثدي بعد التكميم بالسليكون.

كان الدكتور حاتم أمين استشاري جراحة الأورام ومنسق مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي قد أكد أن أهم طرق الوقاية من سرطان الثدي هي الاكتشاف المبكر نظرا لأن الكشف المبكر يحقق نسب شفاء مرتفعة ويحمي من المضاعفات.

وناشد السيدات بضرورة الاستفادة من مبادرة صحة المرأة والتوجه لأقرب مكان لفحص الثدي داخل وحدات الرعاية الصحية البالغ عددها 3600 مركز على مستوى الجمهورية



وكشف الدكتور حاتم محمد أمين، استشاري جراحة الأورام ومنسق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن مراحل اكتشاف الإصابة بالسرطان.

وأشار استشاري جراحة الأورام إلى أن السيدة بعد الكشف الأولى في وحدات الرعاية الصحية وإذا كان هناك اشتباه في وجود كتلة في الثدي أو مشكلة، تتوجه لكشف أكثر دقة بالمستشفيات ولو ثبت وجود كتلة في الثدي يتم إجراء فحوصات أكثر دقة منها تصوير الماموجرام، وأخذ عينة بالإبرة وإجراء تحليل الباثولوجي لهذه العينة للتأكد إذا كانت ورمًا أم لا".

جميع أدوية علاج سرطان الثدي مجانا



وأوضح أن العلاج يتم مجانا والتشخيص، مؤكدا توفير كل أنواع العلاج لمرضي الأورام سواء الجراحي أو الموجه أو الإشعاعي.

وحذر الدكتور حاتم أمين رئيس مبادرة صحة المرأة السيدات من ظهور كتلة في الثدي.

سرطان الثدي



وأشار إلى أن ظهور كتلة في الثدي علامة خطر يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا للكشف والاطمئنان، مؤكدا أنه ليس شرط أن ظهور كتلة بالثدي دليل على الإصابة بالسرطان.

وأكد أن كثير من الحالات التي ظهر لديها كتلة عبارة عن غدد حدث لها تليف أو أورام حميدة.

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