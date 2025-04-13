بعد مصرع وإصابة 17 شخصا، محافظ أسيوط يتفقد موقع تصادم أتوبيس وسيارتين بعرب العوامر (صور)

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع حادث تصادم وقع بين أتوبيس "ميني باص" وسيارتين ملاكي على طريق عرب العوامر بنطاق مركز أبنوب، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي وقد وجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين وأوجه الرعاية الطبية للمصابين، والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتين ملاكي بطريق عرب العوامر

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتين ملاكي بطريق عرب العوامر بالقرب من الكمين بنطاق مركز أبنوب ووجود متوفين ومصابين.

حيث انتقل محافظ أسيوط على الفور إلى موقع الحادث كما انتقلت سيارات الإسعاف والدكتور محمد مصطفى مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم بين أتوبيس "ميني باص" يحمل لوحات رقم (ر م ع 7468) وسيارة ملاكي رقم (ي أ ر 8179) مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الاصابات التابعة لجامعة أسيوط.

ووجه محافظ أسيوط، مسئولي التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة المقررة في هذا الشأن للمصابين والمتوفيين وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء، والدفع بأوناش وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة لرفع الأتوبيس وتسيير الحركة المرورية بالطريق، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة للالتزام بقواعد المرور والسرعات المحددة لضمان سلامة المواطنين.

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