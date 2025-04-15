الأمن يغلق مركزا طبيا تديره ابنة مطربة مشهورة بالقاهرة الجديدة لهذه الأسباب

أغلقت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة، مركزا طبيا شهيرا تملكه نجلة فنانة مشهورة بالقاهرة الجديدة ، بسبب عدد من المخالفات من أهمها عدم توفر اشتراطات الترخيص، وضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة.

وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة القاهرة الجديدة الموجود بدائرة المركز ، وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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