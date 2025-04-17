حكومة الشعب وشعب الحكومة!.. جودة عبد الخالق: تشييد المستشفيات لا يستوجب شكرا للحكومة لأن هذا واجبها.. طارق فهمي:  الوزراء يحتاجون إلى تعلم فن مخاطبة الرأى العام

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوبخ مسؤولًا تعليميًا كبيرًا بالمنوفية؛ فيموت كمدًا، وزير الصحة والسكان يحرج مريضًا بالفشل الكلوي، ولا يرحم مرضه المزمن، ويطلب منه الشكر قبل الشكوى من تأخر الخدمة أو عدم جودتها. هذان الموقفان وغيرهما كثير يعكس خطابًا استعلائيًا من بعض الوزراء الذين تعوزهم الخبرة والدراية والقدرة على التعامل مع الرأي العام. واللافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع المواطنين بإنسانية ويتحدث معهم بأسلوب أبوي، يبدو هذا دائما فى جولاته وزياراته الميدانية والمناسبات التى يطرحها. “فيتو” تطرح قصية تعامل الوزراء مع الرأى العام على وزراء سابقين وسياسيين وحزبيين؛ لا سيما أنها تعتبر جديدة وطارئة على المشهد السياسي المصري..

إلى ذلك يقول وزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق: إن هناك خلطًا عند بعض المسؤولين بين مفهومى الدولة والحكومة، رغم الفارق الكبير بينهما فى الأدبيات السياسية، موضحا: الدولة هى الكيان الكبير المكون من الشعب والأرض والسلطة؛ الشعب بكل أفراده وطوائفه، والأرض المحددة بالحدود الرسمية للبلاد، والسلطة التى تحكم: التنفيذية والتشريعية والقضائية، أما الحكومة، فهى فقط السلطة التنفيذية التى تكلفها الدولة بممارسة صلاحيات محددة وتحقيق الأهداف، وتنفيذ القوانين، والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المجتمع.

ويضيف الدكتور جودة عبد الخالق: مفهوم الدولة أكثر شمولًا واتساعًا، وتضم جميع أفراد الشعب والمؤسسات والأرض، مما يعنى أن الحكومة ما هى إلا جزء من الدولة، وأن الدولة ليست الحكومة، والحكومة ليست الدولة، أما الحكومة فقط هى الجهاز الإدارى الذى يدير شؤون الدولة، وهى هيئة تنفيذية تشكلها الدولة لتنفيذ السلطة السياسية والاقتصادية وإنفاذ القوانين.

ويستطرد: فى الحالة المصرية، الدولة هى الشعب المصرى كله، بجانب أراضيها الممتدة شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وسلطاتها الثلاثة.أما الحكومات، فتخطئ وتصيب، وهى زائلة ولا يُكتب لها الاستمرار إلا برضا الدولة وموافقتها، وتخضع للمساءلة والحساب أمام البرلمان لتجديد الثقة أو سحبها.

وواصل حديثه قائلًا، ورغم أن هذه المفاهيم معروفة وليست جديدة، إلا أن الخلط يحدث فى كثير من الممارسات، ويظن البعض أن الحكومة هى الدولة والعكس صحيح، وهنا نسأل: من يتحمل مسئولية الأخطاء التى تحدث فى تنفيذ مختلف السياسات العامة؟

يجيب الوزير الأسبق قائلا: إذا تم تشييد مستشفى، لا ينبغى أن ينتظر الوزير شكرًا، لأن هذا دور الدولة وهو فى خدمة المواطن. ووفقًا لنص دستور 2014 بالمادة 18، لكل مواطن حق الرعاية الصحية وفق معايير الجودة المتاحة، لكن فى الواقع انقلبت المعايير، مما يعنى وجود خلل عبر الزمن لا يتحمله وزير الصحة نفسه، لكن عليه أن يستمع لشكاوى المواطن، متابعا: الخطاب السياسى للحكومة للشعب لابد أن يبدأ من البداية، بمعنى أن يدرك المسئول أن هناك نصا بالدستور يجعل الشعب مصدرًا للسلطات، وهذا يتطلب تأهيل المسئول أو الوزير بأن هناك مواد حاكمة لعمله وفق الدستور فى المادة 18، ولابد قبل تولى الوزير من حلف اليمين الذى يتضمن أن يرعى الوزير مصالح الشعب، أى أن هناك التزامًا سياسيًا ودستوريًا على كل وزير بمراعاة مصالح الشعب.

ويشير عبد الخالق إلى أن القانون ينظم الحقوق والواجبات، فى إطار الأنظمة السياسية والتعددية الحزبية، التى تلتقى عادة مع المصالح العليا للدولة، وتوجيه وتصويب الأخطاء، وتحقيق الأهداف المرجوة.

فن مخاطبة الرأى العام

أما الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيقول إن مفهوم الحكومة فى الأدبيات السياسية هو أن الحكومة تؤدى دورها باعتبارها الجهة المنوط بها توفير الخدمات للمواطن، وارتباط الدولة بالمواطن هى علاقات ليست أبوية، وإنما هى علاقات متعددة فى إطار النظم السياسية، توفر لهم المأكل والملبس، وتوفير الحماية والمناعة الوطنية. وبالتالي، دور الحكومة فى الأدبيات السياسية هو المسئولية السياسية المباشرة فى هذا الإطار وليس فقط توفير الخدمات.

يؤكد “فهمي”: المسئولون والوزراء يحتاجون إلى تعلم فن مخاطبة الرأى العام، وحل ذلك أن يكون هناك متحدث إعلامي، دون أن يتصدر المشهد بعض الوزراء أو معدومى الخبرة فى التعامل مع المواطن، ولعل واقعة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار سبقتها تصريحات كثيرة، أذكر منها بعض الوزراء أطلقوا تصريحات أن “ابن الموظف لا يمكن أن يكون قاضيًا أو مستشارًا”، وهناك وزراء تم إقالتهم وقتها، منوها إلى أن المعركة على السوشيال ضد وزير الصحة كانت هادفة، وتوجب تغييره، خاصة أن هذه النظرة الاستعلائية تعكس خطابًا غير صحيح، أن الحكومة فى خدمة المواطن وليس العكس. وبالتالي، تعبيرات وزير الصحة بضرورة توجيه الشكر للحكومة أولًا ثم التحدث عن السلبيات، ينم عن جهل سياسى وليس واقعا سياسيا معينا، وتنم أيضًا عن أن بعض الوزراء فى احتياج للتعلم واكتساب الثقافة الجماهيرية، لأن هذا التصريح يعكس الجهل فى التعامل مع المواطن.

وواصل فهمى حديثه قائلًا: هناك مواصفات للخطاب السياسى للحكومة للشعب، وهى أن يكون الخطاب معتدلًا ومتزنًا، ليس به مبالغة أو تباه أو استعلاء على الشعب، فضلًا عن ضرورة قيامه على الشفافية، وعدم طرح أرقام غير صحيحة ومضللة.

الحكومة مطالبة بتحسين جودة حياة المصريين

أما المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، فيرى أن التجارب المعاصرة أثبتت أنه كلما تميزت الدولة بتأدية واجباتها تجاه المواطنين، حظيت باقتصاد متقدم وبنظام سياسى قائم على العدالة.

واستطرد: تشمل واجبات الدولة تجاه المواطن فى المجال السياسى: تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية من خلال ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية الأساسيةـ كفالة حصول المواطنين على حقوقهم السياسية الأساسية، ومنها: حق الاقتراع فى الانتخابات، وحق الترشح للانتخابات، وحق التعبير عن الرأي. ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم فى تكوين الأحزاب السياسية والنقد البنّاء للمسئولين المقصرين فى أداء واجباتهم العامة.

ويؤكد شعبان أن واجبات الدولة تجاه المواطن فى المجال الاقتصادى تشمل أيضًا: معالجة مشكلة الفقر وتحسين نوعية حياة المواطنين من خلال تهيئة البيئة المواتية لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة الإيرادات، إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة والمنشآت الهامة للمواطنين، وتشمل: الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والمبانى الخدمية. وتوفير فرص العمل للمواطنين فى المؤسسات العامة المختلفة، ويتحقق ذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية التى تجمعها الدولة. جذب الاستثمارات التى تعود بالنفع على الدولة وتسهم فى خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين. فرض الضرائب على الأغنياء وتوزيع ريع الضرائب على الفقراء والأشخاص الأقل دخلًا لمعالجة الفجوات الاقتصادية مؤكدا أن الحكومة عندما تنجز كل ذلك فإنها تكون قد أدت دورها المنوط بها، ولا يستوجب شكرها والتصفيق لها.

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