السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أنغام تحيي حفلا على مسرح عبادي الجوهر أرينا فى جدة 17 أبريل

انغام.فيتو
انغام.فيتو

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة، يوم 17 أبريل، ضمن حفلات موسم جدة 2025، في أمسية تستمر لثلاث ساعات.

حفل أنغام في جدة

وطرحت الشركة المنظمة “بنش مارك” التذاكر يوم 11 أبريل، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث كان الطلب مرتفعًا فور الإعلان عنها، في إشارة إلى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها أنغام في المملكة العربية السعودية.

ويُتوقع أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، في ليلة طربية مفعمة بالمشاعر، تؤكد من جديد مكانتها الرفيعة في قلوب الجمهور السعودي.

 

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