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خارج الحدود

ليس لهم وعد أو عهد، إسرائيل تعلن احتلال أراضي سوريا ولبنان وغزة

جبل الشيخ، فيتو
جبل الشيخ، فيتو

فى تحدٍ واضح للأمة العربية والقوى الدولية، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم، إن القوات الإسرائيلية باقية بالمناطق العازلة في سوريا ولبنان وغزة.

جيش الاحتلال يعلن البقاء في سوريا ولبنان وغزة

وتابع وزير جيش الاحتلال في بيان، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في المناطق العازلة في أي وضع مؤقت أو دائم بقطاع غزة".

مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبقى أيضا في المناطق الأمنية العازلة في لبنان وسوريا إلى أجل غير مسمى.

وأضاف يسرائيل كاتس، "على عكس ما حدث في الماضي، لن يخلي الجيش الإسرائيلي المناطق التي تم تطهيرها والاستيلاء عليها"، وفق زعمه.

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

واستطرد كاتس: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية كمنطقة عازلة بين ما اسماه "العدو" والمجتمعات الإسرائيلية في أي وضع مؤقت أو دائم في غزة كما هو الحال في لبنان وسوريا"، حسب قوله.

إسرائيل تناقض اتفاق الانسحاب من جنوب لبنان 

وتأتي تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، متناقضة مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في لبنان يوم 27 نوفمبر الماضي، بعد مواجهات عنيفة مع حزب الله، وأكدت إسرائيل حينها انسحابها من المناطق الواقعة جنوب لبنان عقب تسلم الجيش اللبناني مهامه هناك، لكن لا تزال القوات الإسرائيلية تستولي على 5 نقاط استراتيجية في الجنوب اللبناني تشرف على جانبي الحدود.

 

وكان الاتفاق الذي وقع بوساطة الولايات المتحدة، قد نص صراحة على الانسحاب الإسرائيلي التام من لبنان، مقابل انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتسليم سلاحه ومواقعه للجيش اللبناني.

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