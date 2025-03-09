قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله: التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار وانسحبنا من جنوب نهر الليطاني.

انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واضح ولا يوجد اتفاق سري أو بنود تحت الطاولة.



اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر، بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.