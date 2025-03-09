الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

الأمين العام لحزب الله: التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار وانسحبنا من جنوب نهر الليطاني

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله: التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار وانسحبنا من جنوب نهر الليطاني.

 

انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واضح ولا يوجد اتفاق سري أو بنود تحت الطاولة.
 

اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر، بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب

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الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم جنوب نهر الليطاني نهر الليطاني إسرائيل حزب الله وإسرائيل

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