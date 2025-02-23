استفزاز إسرائيلي جديد للبنان، كاتس: سرب مقاتلات يحتفل فوق جنازة حسن نصر الله

زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سربا من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية يحلق في سماء بيروت فوق جنازة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر.

كاتس: سرب لمقاتلات يحتفل فوق جنازة نصرالله

كما زعم كاتس إن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي تحتفل الآن في سماء بيروت فوق جنازة حسن نصر الله، تنقل رسالة مفادها: من يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجم إسرائيل - فهذه هي نهايته. تطمحون بالجنائز ونحن في الانتصارات".

وأظهرت لقطات مصورة سربا من الطائرات الحربية الإسرائيلية يحلق على علو منخفض فوق جنازة نصرالله.

وشيعت بيروت اليوم الأحد في مأتم شعبي حاشد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين.

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