السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤجل زيارته إلى واشنطن لهذا السبب

كاتس،فيتو
كاتس،فيتو

أرجأ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زيارته إلى واشنطن، التي كان من المقرر أن تتم هذا الأسبوع، بسبب اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن وزير الاحتلال الإسرائيلي أرجأ زيارته لواشنطن بسبب لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

وأكد المصدر المسؤول - لم يذكره الموقع الإلكتروني - أنه تم تأجيل زيارة يسرائيل كاتس إلى العاصمة الأمريكية، حتى لا يكون نتنياهو وكاتس خارج البلاد في وقت واحد أثناء استمرار الحرب على قطاع غزة.

وحدد المسئول موعد زيارة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى واشنطن، ما بعد فترة عيد الفصح اليهودي التي تمتد من 12 - 20 من شهر أبريل الجاري

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة الرئيس دونالد ترامب

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