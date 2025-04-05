وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤجل زيارته إلى واشنطن لهذا السبب

أرجأ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زيارته إلى واشنطن، التي كان من المقرر أن تتم هذا الأسبوع، بسبب اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن وزير الاحتلال الإسرائيلي أرجأ زيارته لواشنطن بسبب لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

وأكد المصدر المسؤول - لم يذكره الموقع الإلكتروني - أنه تم تأجيل زيارة يسرائيل كاتس إلى العاصمة الأمريكية، حتى لا يكون نتنياهو وكاتس خارج البلاد في وقت واحد أثناء استمرار الحرب على قطاع غزة.

وحدد المسئول موعد زيارة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى واشنطن، ما بعد فترة عيد الفصح اليهودي التي تمتد من 12 - 20 من شهر أبريل الجاري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.