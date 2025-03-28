الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

ستهتز أسطح المنازل، كاتس يتوعد سكان الضاحية الجنوبية بلبنان حال مهاجمة حزب الله لمجتمعات الجليل

كاتس،فيتو
كاتس،فيتو

زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنه إذا لم يكن هناك سلام في كريات شمونة وتجمعات الجليل، فلن يكون هناك سلام في بيروت.


وادعي  كاتس: "في مقابل كل محاولة للمس مجتمعات الجليل، ستهتز أسطح المنازل في الضاحية في بيروت".

وتابع: "أوجه رسالة واضحة للحكومة اللبنانية، إذا لم تطبقوا اتفاق وقف إطلاق النار فإننا سنفعل ذلك، لقد وعدنا سكان الجليل بالسلام والأمن، وهكذا سوف يكون".

وقبل وقت سابق قال الجيش اللبناني، إنه تمكن من تحديد موقع انطلاق الصواريخ في منطقة قعقعية الجسر جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه باشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها.

وأضاف: "غارات الاحتلال الإسرائيلية انتهاك سافر ومتكرر لسيادة لبنان وأمن مواطنيه وتحدٍّ للقوانين الدولية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم موقعا لتخزين الطائرات المسيرة تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجيش اللبناني الضاحية الجنوبية ببيروت جيش الاحتلال حزب الله

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