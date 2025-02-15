زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب لن تسمح بإطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك طائرات بدون طيار، فلن يكون هناك حزب الله.

كاتس يهدد حزب الله: لن يكون موجودا إذا استمر بإطلاق المسيرات

وجاء تصريح كاتس بعد اغتيال إسرائيل القيادي في حزب الله، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية في الحزب، والذي كان مسئولًا عن إطلاق الطائرات بدون طيار على إسرائيل.

وأصدر وزير الاحتلال تعليماته لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة، مضيفًا في تصريحات نقلتها القناة 14 الإسرائيلية: "إذا كانت هناك طائرات بدون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".

وأدعي: "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل"، موضحًا أن ذلك يشكل تجاوزًا للخط الأحمر وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وزعم الوزير الإسرائيلي: "سنواصل سياستنا في فرض القانون بقوة ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار، وسنعمل على حماية أمن مستوطني الجليل، ولن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر".

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