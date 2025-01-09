منها فقدان الوزن وتناول الألياف، 7 نصائح هامة لخفض مستويات السكر في الدم

يمكن الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم من خلال إجراء تغييرات على النظام الغذائي، بما في ذلك تقليل تناول السكر والكربوهيدرات المكررة، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تحدث ارتفاعات نسبة السكر في الدم عندما يرتفع سكر الدم ثم ينخفض ​​بشكل حاد بعد تناول الطعام.

على المدى القصير، يمكن أن تسبب الخمول والجوع، وبمرور الوقت، قد لا يتمكن الجسم من خفض نسبة السكر في الدم بشكل فعال، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



ويمكن أن تتسبب ارتفاعات نسبة السكر في الدم أيضًا في تصلب الأوعية الدموية وتضييقها، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

ونستعرض في التقرير التالي 7 تغييرات بسيطة يمكن القيام به لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

1. تجنب تناول الكربوهيدرات

الكربوهيدرات هي السبب وراء ارتفاع نسبة السكر في الدم، فعندما يتناول الشخص الكربوهيدرات، يتم تكسيرها إلى سكريات بسيطة، ثم تدخل هذه السكريات إلى مجرى الدم.

مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، يفرز البنكرياس هرمونًا يسمى الأنسولين، والذي يحفز الخلايا على امتصاص السكر من الدم، وهذا يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم.

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، كما أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لها فائدة إضافية تتمثل في المساعدة في إنقاص الوزن، مما قد يقلل أيضًا من نسبة السكر في الدم.

2. تناول كميات أقل من الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة، والمعروفة أيضًا بالكربوهيدرات المصنعة، هي سكريات أو حبوب مكررة.

وتشمل بعض المصادر الشائعة للكربوهيدرات المكررة:

سكر المائدة

الخبز الأبيض

الأرز الأبيض

الصودا

الحلوى

حبوب الإفطار

الحلويات

تم تجريد الكربوهيدرات المكررة من جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والألياف تقريبًا.

يُقال إن الكربوهيدرات المكررة لها مؤشر جلايسيمي مرتفع (GI) لأن الجسم يهضمها بسهولة وسرعة كبيرة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يختلف المؤشر الجلايسيمي للكربوهيدرات، ويؤثر عليه عدد من الأشياء، بما في ذلك النضج، وما يأكله الشخص أيضًا، وكيفية طهي الكربوهيدرات أو تحضيرها.

بشكل عام، تتمتع الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة بمؤشر جلايسيمي أقل، وكذلك معظم الفواكه والخضروات غير النشوية والبقوليات.

3. التقليل من تناول السكر

لا يحتاج الجسم إلى سكر مضاف مثل السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز، فهي في الواقع مجرد سعرات حرارية فارغة، يكسر الجسم هذه السكريات البسيطة بسهولة شديدة، مما يتسبب في ارتفاع فوري تقريبًا في نسبة السكر في الدم.

تشير الدراسات إلى أن تناول السكريات يرتبط بتطور مقاومة الأنسولين، ويحدث هذا عندما لا تستجيب الخلايا كما ينبغي لإطلاق الأنسولين، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل فعال.

الخيار البديل للتخلي عن السكر تمامًا هو استبداله ببدائل السكر.

4. الوصول إلى وزن معتدل والحفاظ عليه

يمكن أن تجعل السمنة أو زيادة الوزن من الصعب على الجسم استخدام الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

لا تزال الطرق الدقيقة التي تعمل بها غير واضحة، ولكن هناك أدلة تربط بين السمنة ومقاومة الأنسولين وتطور مرض السكري من النوع 2.

لقد ثبت أن فقدان الوزن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم. حيث يؤدي فقدان ما بين 5% و10% من وزن الجسم إلى انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام.

5. ممارسة المزيد من التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الخلايا لهرمون الأنسولين.

تتسبب التمارين الرياضية أيضًا في امتصاص خلايا العضلات للسكر من الدم، مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وقد تعمل التمارين الرياضية عالية الكثافة ومتوسطة الكثافة على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وجدت إحدى الدراسات أن التمارين الرياضية التي تتم قبل الإفطار تتحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أكثر فعالية من التمارين الرياضية التي تتم بعد الإفطار.

كما أن زيادة التمارين الرياضية لها فائدة إضافية تتمثل في المساعدة في إنقاص الوزن، مما يساعد بشكل أكبر في إدارة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

6. تناول المزيد من الألياف

تتكون الألياف من أجزاء من الأطعمة النباتية التي لا يستطيع الجسم هضمها، وغالبًا ما يتم تقسيمها إلى مجموعتين: الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ويمكن للألياف القابلة للذوبان، على وجه الخصوص، أن تساعد في إدارة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تذوب في الماء لتكوين مادة تشبه الهلام تساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، ويؤدي هذا إلى ارتفاع وانخفاض ثابت في نسبة السكر في الدم بدلًا من ارتفاع حاد.

يمكن للألياف أيضًا أن تجعل الشخص يشعر بالشبع، مما يقلل من الشهية وتناول الطعام.

تشمل المصادر الجيدة للألياف القابلة للذوبان ما يلي:

دقيق الشوفان

المكسرات

البقوليات

بعض الفواكه، مثل التفاح والبرتقال والتوت الأزرق

الكثير من الخضروات

7. شرب المزيد من الماء

عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ويتسبب الجفاف في إنتاج الجسم لهرمون يسمى الفازوبريسين، وهذا يشجع الكلى على الاحتفاظ بالسوائل ومنع الجسم من التخلص من السكر الزائد في البول، كما أنه يحفز الكبد على إطلاق المزيد من السكر في الدم.

التزم بشرب الماء بدلًا من العصير أو المشروبات الغازية السكرية، لأن محتوى السكر سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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