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مدير تعليم بورسعيد يزور المدرسة اليونانية للتهنئة بعيد القيامة (صور)

مدير تعليم بورسعيد
مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية، فيتو

زار  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات التعليم في المحافظة المدرسة اليونانية الحديثة التابعة لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد،صباح اليوم لتقديم التهاني لكل العاملين في المدرسة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 

قيادات التعليم ببورسعيد يهنئون مدرسة المطرانية بعيد القيامة المجيد 

واستقبل الحضور موريس فريد مدير إدارة المدرسة، ونشأت أيوب مدير المرحلة الإعدادية بالمدرسة وجميع الموظفين والعاملين باليونانية الحديثة.

 

مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 

وشارك في زيارة اليونانية الدكتور هشام الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية ببورسعيد، والحسينى راغب مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، ولمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الخاصة، ومروة أمين مدير التعليم  الخاص بإدارة شرق التعليمية، وعزت يونس مدير التوجيه الفني بإدارة شرق التعليمية.

مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 

وحرص مدير مديرية التعليم ببورسعيد على زياره جميع الفصول بجميع المراحل التعليميه ابتداءا من مرحله ما قبل رياض الاطفال وحتى المراحل الاعداديه، مقدما التهاني لجميع الطلاب،والاطمئنان عليهم وقام بعمل مجموعه من المسابقات بينهم لتشجيعهم على التحصيل.

مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 

و أشاد طاهر الغرباوي بالمستوى التربوي والتعليمي لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليميه، موجها للشكر لاداره المدرسه ولجميع العاملين بها لمجهودهم مع الطلاب.

مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يزور مدرسة المطرانية لتقديم التهاني، فيتو 

ومن جانبه قدم موريس فريد هدايا ماليه عينيه للطلاب المتميزين الفائزين في المسابقات التعليميه اليوم.

كما وجه موريس الشكر لمدير مديريه التربيه والتعليم ببورسعيد طاهر الغرباوي على حرصه على مشاركه المدرسه وتهنئتة العاملين بها بعيد القيامه المجيد

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