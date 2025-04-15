الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم دمياط يؤكد على أهمية الحضور والزي المدرسي الموحد خلال زيارته لمدارس الزرقا

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تفقد اليوم " ياســــر عمــــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس إدارة الزرقا التعليمية، مُستهلًا جولته بمدارس عباس الكيال الإعدادية المشتركة، وجهاد الكيال الابتدائية المشتركة بمنطقة شرمساح، وصولًا إلى مدرسة الدكتور عاصم عبد الحق العمري الإعدادية المشتركة بقرية الزعتره.

 

وعكست هذه الجولة حرص مدير تعليم دمياط على متابعة الأداء التعليمي عن كثب، والوقوف على جودة العملية التعليمية داخل الفصول.

وكيل الوزارة يتابع مدارس إدارة الزرقا
وكيل الوزارة يتابع مدارس إدارة الزرقا

وخلال تفقده للفصول الدراسية، حرص "عمــــارة" على متابعة سير إجراء التقييمات الأسبوعية التي تُعد أداة هامة لقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم. كما اطلع سيادته على دفاتر التقييمات وسجلات المعلمين، مؤكدًا على أهمية التسجيل الدقيق والمستمر لأداء الطلاب وتقديم التغذية الراجعة اللازمة لتحسين مستواهم.

وفي لقاءات مباشرة مع الطلاب والمعلمين، شرح الأستاذ ياسر عمارة فلسفة وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بانتظام حضور الطلاب إلى المدارس، مُوضحًا التأثير المباشر للغياب على درجات المواظبة والتقييمات المختلفة، بما في ذلك الامتحانات الشهرية.

وأكد "وكيل الوزارة " على أن الحضور المنتظم يُساهم بشكل كبير في تحقيق الاستفادة القصوى من الحصص الدراسية والتفاعل مع المعلمين والزملاء، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي العام للطالب.

 

كما وجه "وكيل الوزارة" تنبيهات واضحة ومباشرة إلى مديري المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق قواعد الزي المدرسي الموحد، والتأكيد على ضرورة قص الشعر الطويل للطلاب، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار الالتزام بالشكل اللائق والمظهر الحضاري للطالب داخل المؤسسة التعليمية، والذي يُعزز بدوره الانضباط العام ويخلق بيئة تعليمية منظمة ومريحة.

وقد لاقت هذه الجولة الميدانية استحسانًا كبيرًا من قبل مديري المدارس والمعلمين، الذين أشادوا بحرص وكيل الوزارة على التواصل المباشر مع الميدان التعليمي وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين.

كما عبر الطلاب عن تقديرهم لاهتمام القيادات التعليمية وحرصها على توفير بيئة تعليمية مُحفزة ومنظمة.

تُعد هذه الجولة خطوة هامة في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بدمياط للارتقاء بمستوى العملية التعليمية وضمان انضباط الطلاب وتحقيق أفضل النتائج التعليمية، بما يخدم مستقبل أبنائنا الطلاب ومسيرة التعليم في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأستفادة القصوى الامتحانات الشهرية التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية العملية التعليمية جودة العملية التعليمية سير العملية التعليمية وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يتفقد عددا من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

رئيس المعاهد الأزهرية: نحارب الدروس الخصوصية بمبادرة معا نتعلم

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

ads

الأكثر قراءة

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

النيابة تحقق مع 4 موظفين متهمين بتسريب فيديو مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير السابق

رئيس جامعة الأزهر يكشف أسباب مناقشة رسالة دكتوراه رغم وفاة صاحبتها

لجنة تخطيط الزمالك توصي برحيل سيف الجزيري

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

زغلول صيام يكشف خطة تطفيش كولر من الأهلي: الحرب على السويسري ليست صدفة.. وهل الخطيب وراء حملة التطفيش؟!

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

المزيد
الجريدة الرسمية