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جولة ميدانية لوكيل مديرية تعليم الدقهلية في مدارس شرق المنصورة (صور)

جولة بمدارس شرق المنصورة،
جولة بمدارس شرق المنصورة، فيتو

أجري  اليوم الاربعاء  بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية جولة  ميدانية استهدفت إدارة ومدارس   شرق المنصورة التعليمية.

جولة ميدانية لوكيل مديرية تعليم الدقهلية في مدارس شرق المنصورة 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

 المدارس المستهدفة في الزيارة 

رافق وكيل المديرية لتعليم الدقهلية  محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية حيث قام بزيارة مدارس:

-فخر الدقهلية الإبتدائية
-جزيرة الورد الإبتدائية
-الشهيد خالد الشيخ تعليم أساسي.

كما تابع لاحقًا مدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية

أهمية حضور الطلاب وأثني علي المستوي العلمي للطلاب

وكان في استقباله بإدارة شرق المنصورة التعليمية عادل فؤاد مدير الإدارة، واطلع  وكيل المديرية علي قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات وقد أكد السيد وكيل المديرية علي ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب  وأكد علي  أهمية حضور الطلاب كما أثني علي المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية وشجعهم علي بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي

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