وكيل تعليم الدقهلية يجري جولة تفقدية على مدارس المنزلة (صور)

أجرى اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، جولة استهدفت متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة المنزلة التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية يواصل جولاته الميدانية اليومية بإدارة المنزلة التعليمية

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

حيث استأنف اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية، متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة المنزلة التعليمية وكان فى استقباله ممدوح أبو العز مدير الإدارة



المدارس المستهدفة في الجولة

وخلال الجولة تفقد وكيل تعليم الدقهلية مدارس:

-علاء مسارع الإعدادية بنات بالبصراط

-التعليم الأساسي ٢

-على السودة الإعدادية بنات

-أحمد شلباية الثانوية بنات

-حي السلام الابتدائية

جولة في الفصول ومتابعة نسب الحضور

وخلال جولته تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية، كما وجه سيادته بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

الاهتمام بالأنشطة في المدارس

كما أشار إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

في ختام متابعته أثنى الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئات التدريس والعاملين وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد.

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