الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس المحافظة
ads

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عددًا من المدارس، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، ورافقه خلال الجولة محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية.

الطابور الصباحي مرآة انضباط المؤسسة التربوية

وأكد عطية خلال جولته أن "الميدان هو نبض التعليم، والطابور الصباحي هو المرآة الأولى لانضباط المؤسسة التربوية"، مشيرًا إلى أن "الانطلاقة الصباحية ليست مجرّد تحية علم، بل لحظة زرع الانتماء، وبدايةُ يومٍ يليق بالوطن والمستقبل".

وشملت الجولة المدارس التالية مدرسة سميرة موسى تعليم أساسي، وأشاد عطية بالتزام الطالبات ونظافة المدرسة، وأكد على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية، ومدرسة الشهيد اللواء مصطفى الخطيب، مشددا على ضرورة إجراء التقييمات في الحصة الأولى لتحفيز الطلاب على الالتزام، وأثنى على جهود المدرسة في إعادة تدوير المقاعد.

 

كما تفقد مدرسة الفيروز الرسمية للغات، وأشاد فيها بمستوى النظافة والتنسيق البيئي، ووجه بتطبيق خطة تقييم أسبوعية وتفعيل سجل 26 القرائي، كما تفقد مدرسة الشهيد محمد صلاح الدين، ونوه بأهمية الإشراف اليومي، وتفعيل سجل الغياب، وتكثيف الأنشطة التفاعلية.

ووجه عطية رسالة للمعلمين والإدارات، قائلًا: "التعليم في مصر ليس مجرد دروس تلقى داخل الفصول، بل هو رسالة تنهض بها أمم، وأمانة لا يستقيم المجتمع من دونها، فكونوا أنتم القادة الحقيقيون في ميادين البناء، واغرسوا في طلابكم حب الوطن، والانضباط، والسعي نحو الأفضل".

استمرار الجولات الميدانية

وأكد عطية أن الزيارات الميدانية ستستمر، مشددًا على أن المدرسة الناجحة هي التي تجمع بين الانضباط والتنمية، بين العلم والتربية، بين المعلم القدوة والطالب الطموح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التربية والتعليم الجيزة سعيد عطية المدارس الانضباط المدرسي الأنشطة التربوية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يفتتح الوحدة الصحية بمساكن روضة السودان (صور)

صحة الجيزة: الجدري المائي يهدد الأطفال في نهاية الشتاء وبداية الربيع

حي المنيرة الغربية يواصل حملاته ضد الإشغالات والتعديات ويرفع المخالفات بمساكن البراجيل

أخبار مصر اليوم، التعليم تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025، تفاصيل مخطط تطوير "نزلة السمان" ومصير المنازل، صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة غدًا

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع سالم خيزة بمدينة الأمل في الجيزة

تركيب حواجز حديدية وخرسانية بمحوري 26 يوليو وصفط اللبن بالجيزة

نائب وزير التعليم العالي يؤكد على دور المركز القومي للبحوث في دعم الابتكار

الجيزة تستعد لموسم توريد القمح المحلي 2025 بخطة شاملة وإجراءات مكثفة
ads

الأكثر قراءة

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

زغلول صيام يكشف خطة تطفيش كولر من الأهلي: الحرب على السويسري ليست صدفة.. وهل الخطيب وراء حملة التطفيش؟!

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

دفاع زيزو يتخذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولين بنادي الزمالك

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

15 سيارة إطفاء وخسائر بالملايين.. ماذا حدث بحريق مغالق الأخشاب في الشرابية؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية