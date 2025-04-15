مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عددًا من المدارس، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، ورافقه خلال الجولة محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية.

الطابور الصباحي مرآة انضباط المؤسسة التربوية

وأكد عطية خلال جولته أن "الميدان هو نبض التعليم، والطابور الصباحي هو المرآة الأولى لانضباط المؤسسة التربوية"، مشيرًا إلى أن "الانطلاقة الصباحية ليست مجرّد تحية علم، بل لحظة زرع الانتماء، وبدايةُ يومٍ يليق بالوطن والمستقبل".

وشملت الجولة المدارس التالية مدرسة سميرة موسى تعليم أساسي، وأشاد عطية بالتزام الطالبات ونظافة المدرسة، وأكد على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية، ومدرسة الشهيد اللواء مصطفى الخطيب، مشددا على ضرورة إجراء التقييمات في الحصة الأولى لتحفيز الطلاب على الالتزام، وأثنى على جهود المدرسة في إعادة تدوير المقاعد.

كما تفقد مدرسة الفيروز الرسمية للغات، وأشاد فيها بمستوى النظافة والتنسيق البيئي، ووجه بتطبيق خطة تقييم أسبوعية وتفعيل سجل 26 القرائي، كما تفقد مدرسة الشهيد محمد صلاح الدين، ونوه بأهمية الإشراف اليومي، وتفعيل سجل الغياب، وتكثيف الأنشطة التفاعلية.



ووجه عطية رسالة للمعلمين والإدارات، قائلًا: "التعليم في مصر ليس مجرد دروس تلقى داخل الفصول، بل هو رسالة تنهض بها أمم، وأمانة لا يستقيم المجتمع من دونها، فكونوا أنتم القادة الحقيقيون في ميادين البناء، واغرسوا في طلابكم حب الوطن، والانضباط، والسعي نحو الأفضل".

استمرار الجولات الميدانية

وأكد عطية أن الزيارات الميدانية ستستمر، مشددًا على أن المدرسة الناجحة هي التي تجمع بين الانضباط والتنمية، بين العلم والتربية، بين المعلم القدوة والطالب الطموح.

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