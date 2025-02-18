الفرصة الأخيرة، خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 وآخر موعد لها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استمرار أعمال تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 14 يونيو 2025.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

1. زيارة بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط: اضغط هنا



2. تسجيل الدخول وإدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب.



3. تعبئة البيانات الشخصية بدقة، بما في ذلك الاسم الكامل، اسم المدرسة، الإدارة التعليمية، التخصص (علمي علوم، علمي رياضيات، أو أدبي)، واللغة الأجنبية الثانية.



4. التأكد من صحة المعلومات المدخلة، ثم حفظ البيانات والضغط على زر "طباعة" للحصول على نسخة من الاستمارة.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

ويجب على الطلاب تجهيز المستندات التالية لتسليمها إلى المدرسة بعد إتمام التسجيل الإلكتروني:

نسخة مطبوعة من الاستمارة الإلكترونية التي تم تسجيلها عبر الموقع.

شهادة ميلاد حديثة وصورة منها.

أربع صور شخصية حديثة مقاس 4×6 سم، مدون عليها اسم الطالب.

إيصال سداد المصروفات الدراسية وصورة منه.

إيصال دفع رسوم الامتحانات وصورة منه.

إيصال سداد رسوم التابلت وصورة منه.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مع تسجيل رقم الهاتف عليها.

طابع دعم وتنمية المشروعات بقيمة 10 جنيهات.



رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وحددت الوزارة رسوم التسجيل كالتالي:

200 جنيه: رسوم أساسية تشمل تكاليف الخامات والمستلزمات الخاصة بالامتحانات.

10 جنيهات إضافية: للطلاب المتقدمين لأول مرة أو للمرة الثانية.

410 جنيهات: للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة أو الرابعة.



المواعيد النهائية لتسجيل وتسليم الاستمارة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس 20 فبراير 2025، وآخر موعد لتسليم الاستمارة المطبوعة للمدرسة يوم الخميس 27 فبراير 2025.



وتؤكد وزارة التربية والتعليم على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والإرشادات المعلنة لضمان تسجيل ناجح ودخول الامتحانات بدون أي عقبات.

وأكدت الوزارة أن طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور ملزمون بالتوقيع على إقرار رسمي ضمن مشتملات استمارة الثانوية العامة، والذي يشدد على حظر اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحان، وذلك وفقًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الأمر.

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