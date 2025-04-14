تركيب 21 حنفية حريق بجوار المنشآت الحيوية في صدفا بأسيوط

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتطبيق معايير السلامة والأمان واشتراطات الحماية المدنية بكافة القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة.

وأكد ضرورة تركيب حنفيات حريق بجوار المنشآت الحيوية ودور العبادة على أن يتم تأهيل العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية على استخدامها لتأمين المنشأة ضد الحرائق وتدريبهم على إجراء الإسعافات الأولية والحماية المدنية بالتنسيق بين (هيئة الإسعاف ومديريتي الصحة والعمل) فضلًا عن تخصيص وتحديد مكان بكل مؤسسة ومنشأة للطوارئ والإسعافات يتضمن الأدوات والمستلزمات والأدوية اللازمة في هذا الشأن.

تركيب 21 حنفية حريق بتكلفة 500 ألف جنيه

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز قد قامت بتركيب 21 حنفية حريق بتكلفة 500 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بمدينة صدفا والجاري تنفيذها تحت إشراف مديرية الإسكان بأسيوط لرفع كفاءة منظومة الحماية المدنية ضد أخطار الحرائق حيث تم تركيب (١١) بوش حريق جديد وإحلال وتجديد (١٠) أبواش حريق بدلًا من المعطلة تحت إشراف المهندس معتز قنديل مدير المشروعات بالوحدة المحلية وصبري عبدالفتاح مهدي وسيد عطية عبد الهادي ومحمود حسني والمهندس رأفت خلف عبدالعال مندوبي مديرية الإسكان بأسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام كافة الجهات المختلفة لتنفيذ الضوابط التي تتضمن اتخاذ جميع الإجراءات وتطبيق الاشتراطات التي من شأنها تقليل المخاطر وضمان تنفيذ خطة الطوارئ وتوفير الحماية المدنية في الخطط الاستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية.

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