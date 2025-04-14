قومي السكان بأسيوط ينظم ندوة عن خطورة الزيادة السكانية

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية رفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة وتحسين الخصائص السكانية بالقرى والنجوع، والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع ومواجهة الزيادة السكانية.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ ندوات أو فعاليات تعمل على تحسين معدلات الإنجاز وتحقيق تأثير إيجابي في القضايا السكانية والمساهمة في الوصول إلى التنمية الحقيقية والمستدامة التي تهدف إليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

نشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الايجابية

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية وتحسين الخصائص السكانية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط قد نظم ندوة تثقيفية بالمدرسة الثانوية النسيجية بنات بأبوتيج بالتنسيق بين المجلس القومي للسكان ومديريتي التربية والتعليم والصحة ضمن الخطة العاجلة بمركز أبوتيج وذلك بحضور محمد عبده مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفاطمة منصور مسئول الإعلام بمديرية الصحة ومشرفة الرائدات وعدد من الطالبات وقيادات المدرسة ومتابعة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الندوة تضمنت التوعية لتحسين الخصائص السكاني وخطورة الزيادة السكانية غير المبررة فضلًا عن خطورة زواج الأطفال وأهمية تعليم الفتاة كركيزة لبناء الأسرة وتعريف النشء والطلاب والطالبات باعتبارهم أمل المستقبل في استكمال مسيرة التنمية والبناء في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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