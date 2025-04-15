تحرير 23 محضر تسعير للمحلات و419 محضر للمخابز البلدية بأسيوط

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة الجهود لضبط الأسواق ومتابعة جودة السلع والرقابة على الأسعار وحماية صحة وحقوق المواطنين بكافة المراكز والأحياء بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لافتًا إلى ضرورة شن حملات رقابية وتفتيشية بصفة دورية ومفاجئة على المخابز البلدية والسياحية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى.

تحرير 529 محضر خلال حملات تموينية بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى ضبط أسمدة زراعية مغشوشة وتحرير 529 محضر خلال حملات تموينية لمدة 4 أيام بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من إلتزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير المقررة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها بالمراكز والأحياء وبالاشتراك مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة مما أسفر عن تحرير 529 محضر تمويني متنوع ففي مجال الأسواق تم ضبط 25 شيكارة أسمدة زراعية مغشوشة بالجير والملح، و148 كليو لحوم وفراخ وكبدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وسلع غذائية منتهية الصلاحية من بينها ( ٢٤٠٠ علبة عصير، و٦٩٦٠ عبوة لوليتا، ٢٢٥٠ كيس كراتيه بدون بيانات، ١٠ جراكن عسل مغشوش، و١٨٠٠ قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١٢٣٦ زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 100 لتر زيت محركات سيارات بدون فواتير، و250 فلتر بنزين بدون فواتير، و6 جراكن زيت يستخدم في رش الثمار، و9 جراكن مبيدات زراعية بدون فواتير، وتجميع 140 زجاجة زيت 110 كيلو سكر لدى بدال تمويني وتجميع 11 اسطوانة بوتجاز بدون وجه حق.

تحرير 23 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تحرير 3 محاضر تصرف في 150 اسطوانة بوتاجاز لمستودعات، وتحرير 15 محضر غلق مستودعات بوتاجاز وتحرير 10 محاضر بيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر، و21 محضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتجاز، وتحرير 3 محاضر ضبط اسطوانات بوتاجاز مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، وتحرير 2 محضر جنحة عدم استلام حصة بوتاجاز للمستودعات، وتحرير 9 محاضر غلق تجار تموينيين، وتحرير 8 محاضر سجائر أزيد من السعر، وضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع الأكياس، وضبط 3 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر لطلمبات بنزين لعدم الاعلان عن الاسعار، وتحرير 23 محضر عدم الإعلان عن الاسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.

َوأوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 419 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

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