الإسماعيلي يبحث عن معجزة أمام الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

يلتقي فريقا الإسماعيلى والاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندري

يسعي فريق الإسماعيلي الي تحقيق الفوز أمام الاتحاد علي امل خسارة بيراميدز وفي الوقت ذاته تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

يتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

الفرق المتاهلة لربع نهائي كاس عاصمة مصر

وتأهلت فرق بتروجت عن المجموعة الاولي والبنك الأهلي عن المجموعة الثانية وانبي عن المجموعة الثالثة وحرس الحدود عن المجموعة الرابعة لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة

وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

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