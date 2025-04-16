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رياضة

الجونة ومودرن سبورت يبحثان عن بطاقة التأهل الثانية بكأس عاصمة مصر

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

يلتقي فريق الجونة نظيره مودرن سبورت في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة  الجونة ومودرن سبورت

وضمن فريق بتروجيت التأهل لربع النهائي عن المجموعة الأولى، ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وفقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

 

ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة ممصر

 

1- بتروجت 12 نقطة

2- مودرن سبورت 4 نقاط

3- الجونة 4 نقاط 

4- الزمالك 2 نقاط

5- سموحة 0

جوائز كاس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه

يحصل أى نادٍ يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط

البطل 10 ملايين جنيه

 الوصيف 4 ملايين جنيه

 الثالث 2 مليون جنيه

 الرابع 1.5 مليون جنيه  

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

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