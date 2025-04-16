بيراميدز بفريق الشباب يواجه حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يحل فريق شباب نادي بيراميدز ضيفًا على حرس الحدود في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات المجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود

ويخوض فريق بيراميدز مواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز بكاس الرابطة

1- حرس الحدود 6 نقاط

2- بيراميدز 4 نقاط

3- الاسماعيلي 1 نقاط

4- الاتحاد 0

الجهاز الفني لفريق بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

وأعلن نادي بيراميدز أسماء أعضاء الجهاز الفني الذين يقودون الفريق اليوم الأربعاء بمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر وهم:

إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين

المدير الفني: تياجو ماركيز

فرانسيسكو هنريك

محمود مغاوري

إيهاب المصري

محمد يماني

إبراهيم إمام

شريف شوقي

أحمد مصطفى

قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

أما القائمة التي بخوض بها بيراميدز مباراة حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر جاءت على النحو التالي:

أحمد ميهوب - زياد هيثم - حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على أورلاندو في السادسة من مساء السبت المقبل، على ستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أبريل الجاري.

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