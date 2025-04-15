مفاجأة بقائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

أعلن نادي ييراميدز القائمة التي تخوض مباراة الفريق أمام حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

ويحل فريق شباب بيراميدز ضيفًا على حرس الحدود في السابعة من مساء الأربعاء على إستاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد ميهوب - زياد هيثم - حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان.

موعد مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود

ويخوض فريق بيراميدز مواجهة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على أورلاندو في السادسة من مساء السبت المقبل، على إستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أبريل الجاري.

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