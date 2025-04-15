يورتشيتش يدرس أورلاندو بالفيديو قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

حصل الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على بعض مباريات فريق أورلاندو الجنوب أفريقي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ يورتشيتش وجهازه المعاون في مشاهدة تلك المباريات لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الجنوب أفريقى قبل مواجهته السبت المقبل بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يحدد مدرب بيراميدز بعض اللقطات الهامة بتلك المباريات لعرضها على لاعبي بيراميدز بمحاضراته معهم.

وبدأ فريق بيراميدز أمس الإثنين الاستعداد لموقعة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو في السادسة من مساء السبت ١٩ أبريل الجاري، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أبريل الجاري.

وحصل الفريق علي راحة سلبية أمس الأحد بعد التعادل الإيجابي أمام الأهلي بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل تصدره ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام حرس الحدود

ويخوض فريق بيراميدز مواجهة نظيره حرس الحدود في السابعة مساء غدا الأربعاء القادم بستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) بفريق الناشئين لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا.

حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويدير مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا طاقم حكام من بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا، وحكم الفار عبسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب أفريقيا.

فرق المربع الذهبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتأهل الأهلي لدور نصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع المواجهتين.

وصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين.

وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على حساب الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

كما تأهل أورلاندو لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مع مولودية الجزائر بهدف دون رد.

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