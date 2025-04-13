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رياضة

رغم أنباء توقيعه للأهلي، زيزو ينشر فيديو مع جمهور الزمالك

زيزو, فيتو
زيزو, فيتو

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على منصة "X" فيديو له أثناء احتفاله مع جماهير الأبيض في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان العام الماضي.

وأثار الفيديو جدلا واسعا خاصة أن زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك بعد قرار تحويله للتحقيق من نادي الزمالك بعد ما تأكد مجلس الأبيض من توقيع اللاعب للنادي الأهلي.

 

فيما أعلن أشرف عبد العزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، اتخاذ إجراءات قانونية بشكل رسمي، ضد القلعة البيضاء.

يأتي هذا بعد وصول اللاعب وناديه لطريق مسدود فيما يتعلق بمفاوضات التجديد، وسط تقارير اقترابه من الانتقال إلى الأهلي.

وكتب أشرف عبد العزيز عبر حسابه على «فيسبوك»: «نظرًا إلى العديد من التجاوزات والأمور المغلوطة الصادرة من مسؤولي نادي الزمالك تجاه اللاعب أحمد سيد زيزو الذي كان بحق وبشهادة الجميع على مدار ست سنوات مثال على الالتزام والاحترام ولم يبخل بنقطة عرق واحدة».

 

وأضاف: «ولما كان اللاعب متفانيًا في عمله في ظل وجود ثلاث مجالس إدارات منتخبة وثلاث لجان معينة كان الطبيعي أن يقابل بمزيد من التقدير وليس بكل هذا الكم من الافتراءات والتهديدات والخوض في الأعراض والسباب وعدم إظهار الحقائق».

وأكمل: “لذا نضطر آسفين إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب”.

وكان قد غاب أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

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