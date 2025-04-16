الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء العراقي يوجه دعوة إلى أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

قال  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة في العاصمة بغداد.

السوداني يوجه دعوة إلى الشرع لحضور القمة العربية 

وأكدت وسائل إعلام عراقية أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في العاصمة بغداد، فيما كشف أنه سيرشح في الانتخابات التشريعية المقبلة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الموعد الرسمي لانعقاد القمة العربية في بغداد تقرر يوم 17 مايو 2025.

وفي اتصال هاتفي بينهما مطلع أبرايل الجاري، بحث الشرع مع السوداني، في اتصال هاتفي للتهنئة بمناسبة عيد الفطر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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