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اقتصاد

خبير: أسعار الذهب مرشحة لتحقيق مستويات قياسية جديدة والأوقية تصل لـ 3900 دولار

سعر أوقية الذهب،
سعر أوقية الذهب، فيتو

اسعار الذهب، كشف نور الدين محمد الخبير الاقتصادي، توقعاته لأسعار الذهب في ظل تصعيد الحرب الجمركية لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.

 

عمليات شراء عنيفة للذهب في العالم

وقال خلال تصريحات بقناة "العربية بيزنس": اسعار الذهب مرشحة للدخول في مستويات قياسية جديدة في ظل عمليات الشراء العنيفة على مستوى العالم وخاصة أمريكا التي سجلت عمليات شراء المعدن الأصفر الشهر الماضي بحوالي 6 مليارات دولار.

 

السبب وراء إقبال أوروبا على شراء الذهب 

وأضاف أن هناك إقبال كبير في شراء الذهب بأوروبا  بمليارات الدولارات في ظل عدم وضوح الرؤية والحرب التجارية العالمية.

 

توقعات أسعار الذهب

ولفت إلى أنه قد نشهد الفترة المقبلة مستويات قياسية جديدة في اسعار الذهب في ظل عمليات الشراء الكبيرة، متوقعا وصول سعر أوقية الذهب الي 3900 دولار بنهاية العام في ظل مستويات الشراء الحالية.
 

من جانبه كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة.

 

ساويرس يعلن زيادة استثماراته في الذهب
 

وقال ساويرس خلال لقائه مع قناة "العربية بيزنس": أنا مستمر في زيادة استثماراتي في الذهب، مشيرا إلى أنه كسر حاجز الـ 3000 دولار لأنه كان حاجزا نفسيا.

 

توقعات نجيب ساويرس لأسعار الذهب
 

وتوقع "ساويرس"، وصول سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار وخلال عام أو عامين قد يصل إلى 5000 دولار.

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