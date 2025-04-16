سعر الذهب يواصل كسر الأرقام القياسية ويتجاوز 3315 دولارا للأونصة

ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعا بتصاعد الحرب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة.

كما ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة بأكثر من 2.75% اليوم الأربعاء، ليتجاوز حاجز 3315 دولارا للأونصة لأول مرة، متخطيا بذلك المستوى القياسي السابق الذي سجل يوم الإثنين.

أسعار الذهب اليوم

وجاء ذلك بعدما تسببت سلسلة من الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية في حالة من التقلب الشديد لدى المتداولين، حيث أطلق الرئيس ترامب تحقيقا حول الحاجة إلى فرض رسوم على المعادن الحيوية.

كما ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 20% منذ بداية العام، في ظل تصاعد الحرب التجارية التي أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

توقعات سعر الذهب العالمي

لا تزال البنوك الكبرى متفائلة حيال آفاق الذهب خلال الفصول المقبلة، في ظل استمرار المستثمرين في زيادة حيازاتهم من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ومواصلة البنوك المركزية شراء المعدن.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن ترتفع الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، وفي المقابل، تراجع مؤشر بلومبرج لقوة الدولار، وارتفعت أسعار الفضة، في حين سجل كل من البلاديوم والبلاتين انخفاضا طفيفا.

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