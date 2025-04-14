خبير يكشف حلًّا للأزمة الاقتصادية في مصر ويوجه رسالة للحكومة

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن حل الأزمة الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن الحل في الاستثمار، وخاصة بعد استقبال مصر لـ120 مستثمر سعودي في القاهرة، أمس الأحد.

حل الأزمة الاقتصادية في مصر

ووجه هاني توفيق رسالة للحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية في الطريق إلى مصر، مع تداول أخبار بشأن استثمارات صينية في صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية، وإنشاء مدينتين صناعيتين للملابس الجاهزة بالصعيد.

تشجيع مشروعات الاستثمار في مصر، فيتو

وقال الخبير الإقتصادي هاني توفيق عن حل الأزمة الاقتصادية في مصر: "الاستثمار هو الحل: استقبال 120 مستثمرًا سعوديًّا بالقاهرة أمس، ودولة قطر فى الطريق".

وعن الاستثمارات الصينية قال هانى توفيق: "وأخبار عن استثمارات صينية فى صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية، وإنشاء مدينتين صناعيتين للملابس الجاهزة بالصعيد"

وفي رسالته للحكومة والبنك المركزي، قال هاني توفيق: "كلها نقاط مضيئة تستحق الاشادة بالحكومة والبنك المركزى، وعقبال المزيد".

وفدًا كبيرًا من المستثمرين السعوديين بالقاهرة

جدير بالذكر أن وفدًا كبيرًا من المستثمرين السعوديين، وصل إلى القاهرة أمس الأحد، للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي.

وقال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال الملتقى الذي عقد في قصر عابدين: "الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في جميع القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية".

استثمارات سعودية وصينية في مصر، فيتو

وأكد كامل الوزير على "الاستعداد لتقديم كل التيسيرات والدعم اللازم لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكل الجهات المعنية".

وأوضح الوزير أن "أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا".

الصين تستثمر في مشروعات صناعية بمصر

كما يعتزم 10 مستثمرين صينيين، تدشين مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة في مصر خلال العام الحالي، بإجمالي استثمارات 60 مليون دولار.

تشجيع الاستثمار في مصر، فيتو

وقال أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن المستثمرين أجروا مباحثات مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، بهدف التوسع في السوق المصري عبر ضخ استثمارات جديدة في مشروعات صناعية صغيرة.

وأشار عز الدين إلى أن المستثمرين اختاروا إقامة مصانعهم الجديدة في مناطق خليج السويس والسادات والعاشر من رمضان، مؤكدًا أن تلك المشروعات تندرج تحت فئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التشغيل.

وتشمل الاستثمارات الصينية قطاعات الصناعات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وهي قطاعات ذات قيمة مضافة وتتمتع بفرص تصديرية واعدة.

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