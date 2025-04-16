ارتفاع جنوني لأسعار الذهب اليوم الأربعاء، والأوقية تسجل أعلى مستوى في التاريخ

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا غير مسبوق لتتجاوز حاجز 3292 دولار للأونصة في التعاملات الفورية، وفقا لأحدث بيانات التداول العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب

وبحلول صباح اليوم الأربعاء، قفزت أسعار الذهب بنسبة 2.02% تقريبا، محطمة الأرقام القياسية السابقة التي سجلها المعدن الأصفر على مدار الأيام الأخيرة.

سعر العقود الآجلة للذهب

كما أظهرت البيانات، ارتفاع ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب 3309 دولار للأونصة، وبذلك تكون سجلت أعلى مستوى له في التاريخ، لتأتي بزيادة 61.22 دولار، بما يعادل 1.89% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.



من جهة أخرى، شهدت الفضة أيضا ارتفاعا في قيمتها، حيث زادت عقودها الآجلة لشهر مايو بنسبة 0.49%، لتصل إلى 32.455 دولار للأونصة.

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