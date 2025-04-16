قوات الاحتلال تشتبك مع مقاتل فلسطيني تحصن بمنزل في جنين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الاحتلال ومواطن فلسطيني تحصن في منزل ببلدة مسلية جنوبي جنين بالضفة الغربية.

اشتباكات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مروحية إسرائيلية تشارك في العملية العسكرية جنوبي جنين في الضفة الغربية.

مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية

وتشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية موسعة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين وتهجير الألاف منهم.

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى دول أخرى وتطبيق مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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