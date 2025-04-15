بدء موسم استلام القمح بصوامع الإسماعيلية (صور)

بدأت إدارة صوامع القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، في استلام أولى دفعات القمح المحلى لموسم حصاد القمح 2025.

الصوامع تفتح أبوابها أمام موردى القمح

وفتحت صوامع القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية أبوابها أمام موردي الاقماح المحلية وذلك منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الانتهاء من توريد كافة السيارات وذلك وسط تواجد أمني.



جانب من بدء استلام القمح، فيتو

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

وذلك في حضور كل من المهندس نفادي محمد مدير إدارة القنطرة شرق الزراعية، والمهندس محمد عودة مدير إدارة تموين القنطرة شرق، وعضو ممثل عن هيئة السلامة الغذائية، وعضو من جمعية القرآنية.

أسعار توريد القمح لموسم حصاد 2025

وحددت وزارة الزراعة هذا العام أسعار توريد القمح على النحو التالى:

2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23,5 قيراط، 2150 للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط، 2100 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22,5

ويستلم الموردين المقابل المادي للقمح خلال 48 ساعة دون تغريمهم رسوم للتوريد.

وكان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق، صوامع القنطرة شرق، وذلك استعدادًا لموسم حصاد القمح 2025، في إطار جولته التفقدية للقطاعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

أبرز الحضور خلال جولة المحافظ بالصوامع

رافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس سعد عامر مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل، العمل، الإسكان، ومدير مكتبة مصر العامة بالمحافظة.

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

الزراعة في محافظة الإسماعيلية

وأشار أكرم إلى أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الواعدة في مجال الزراعة حيث تشتهر بالعديد من المحاصيل التي تميزها ويتم تصديرها لدول العالم كما تضم عددًا من الصوامع التي جاءت ضمن استراتيجية الدولة؛ للحفاظ على المحاصيل والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قوة صوامع القنطرة شرق

وأوضحت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن صومعة القنطرة شرق تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهي عبارة عن اثنى عشر خلية كل خلية تسع 5000 طن، بإجمالي سعة الصومعة 60000 طن وعدد 3 خلايا صرف.

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

جانب من بدء استلام القمح، فيتو

وتفقد أكرم ورشة الصومعة والتي تقوم بتوزيع تقاوي القمح على المزارعين تسهيلًا وتيسيرًا على المزارعين من أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

اجمالى ما تم استلامه من اقماح

وأشار سليمان عمر مدير صومعة القنطرة شرق إلى أنه تم استلام كمية تقدر (۱۷۹٥٤.٥٤٥) طن من القمح المحلى خلال الموسم الماضي عام ٢٠٢٤، وكمية (٤٢٧.٠٩٠) طن من القمح المنقول والمستهدف للصومعة في العام المقبل.

استلام كمية (۳۰۰۰۰) طن ويتم المتابعة مع المزراعين وتقوم الصومعة بالمساعدة في توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين وتستلم الصومعة كميات من القمح المستورد (٩٥٠٠٠) طن والصومعة مربوط عليها مطاحن شرق الدلتا والكرام بالعريش فى شمال سيناء ومطحن الطارق فى جنوب سيناء ومطحن السلام في القنطرة شرق، ويوجد بالقنطرة شرق مطحن السلام بقدرة إنتاجية (١٥٥) طن فى اليوم ويقوم بتوفير الدقيق المخابز القنطرة شرق ومركز القنطرة غرب ومركز القصاصين ومركز أبوصوير.

ويبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة بمركز ومدينة القنطرة شرق ٣٢ مخبز بمعدل إنتاج حوالي ٧٠٧٣٥٦٦ رغيف / يوم.

وأوضح أبو الفضل السيد نائب مدير صومعة القنطرة شرق، أن دورة استقبال القمح تبدأ منذ البوابة ثم الميزان ثم نقرة استقبال القمح للتفريغ ثم الميزان والنقرة مرة أخرى من خلال ساقية و٤ روافع ثم وحدة تنقية الشوائب من الغلة ثم المغناطيس لإزالة الشوائب الصلبة والمدنية ثم الروافع مرة أخرى لتخزين القمح بعد التنقية ومتابعته بشكل يومي ودوري بأحدث الأجهزة التكنولوجية الأوتوماتيكية لضبط حرارة تخزين القمح لمنع فساده.

وأضاف أن الصومعة تخضع لإشراف كامل من وزارة التموين وتخضع لنظام الفيفو لتصريف القمح ( نظام الأقدم فالأحدث).

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية تضم أربع صوامع، هي صومعة الإسماعيلية المعدنية بأبوصوير وهي عبارة عن ستة خلايا كل خلية تسع ٥٠٠٠ طن بإجمالي سعة الصومعة ٣٠٠٠٠ طن، وكذلك الصومعة الملحقة لمطحن الفيروز بالمنطقة الصناعية بأبوصوير وهي عبارة عن أربع خلايا كل خلية تتسع إلى ٥٠٠ طن بإجمالي سعة الصومعة ٢٠٠٠ طن وكذلك صومعة أبوصوير التي تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهي عبارة عن ستة خلايا كل خلية تسع ٥٠٠٠ طن بإجمالي سعة الصومعة ٣٠٠٠٠ طن بالإضافة إلى صومعة القنطرة شرق.

ويذكر أن قرى مركز ومدينة القنطرة شرق من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية ويبلغ عددها ٤ قرى رئيسية وتوابعها وعددهم ٣٧ تابع.

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