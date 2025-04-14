الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد من الطلاب الروانديين في زيارة لمحطة المياه بمدينة المستقبل في الإسماعيلية

زيارة لمحطة المياه
زيارة لمحطة المياه بمدينة المستقبل في الإسماعيلية

 استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات  القناة، وفد كلية الطب بجامعة University of Global Health Equity بدولة رواندا بمحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية، وذلك فى إطار زيارة الوفد لكلية الطب بجامعة قناة السويس للتدريب فى مجال التعليم الطبى المتوجه للمجتمع واستطلاع تجربة كلية الطب جامعة قناة السويس كبيت خبرة فى هذا الشأن. 

أجزاء من عظام بشرية تقود أمن الإسماعيلية لاكتشاف جريمة قتل بعد 4 أشهر

مياه القناة: تطهير خطوط شبكات قرية الأبطال في الإسماعيلية (صور)

محطات مياه الشرب للكليات العملية بجامعة قناة السويس

ضم الوفد الزائر لمحطة مياه مدينة المستقبل في الإسماعيلية وفد طلاب الفرقة الثالثة لكلية الطب بجامعة قناة السويس، وذلك للتعرف على مراحل تنقية المياه وأهمية ترشيد استهلاكها فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تتم بمحطات مياه الشرب للكليات العملية بجامعة قناة السويس. 

 

 تعميق العلاقات المصرية الإفريقية

من جانبه، قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة: إن الشركة ترحب بأي تعاون مع أشقائنا بالدول الإفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة، مما له الأثر في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية. 

 

التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية 

وأكد رئيس شركة مياه القناة على أهمية الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة بهدف ربط الخلفية النظرية التى درسها الطلاب بالجامعة بالمهارات العلمية والتطبيقية بمحطات ومواقع الشركة، وفى إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وجامعة قناة السويس لدعم العملية التعليمية لدى طلبة كليات الجامعة. 

محطة مياه المستقبل 

وأضاف رئيس الشركة: إن الزيارة بدأت بتفقد الوفد لمحطة مياه المستقبل، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 34 ألف متر مكعب من المياه يوميا، حيث استمع الوفد الى شرح وافٍ عن مكونات المحطة ونطاق خدمتها، كما تم التعريف بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه العكرة عبر المأخذ، مرورًا بأحواض الترويق (المروقات) إلى أن تمر بعملية الترشيح بمراحلها المختلفة (المرشحات) ثم الاتجاه إلي الخزانات الأرضية التي تمر بخطة غسيل وتطهير وتعقيم دورية متصلة. 

في نهاية الزيارة، أبدى أعضاء الوفد إعجابه وامتنانه لما لقوه من ترحاب وحفاوة في الاستقبال، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم بالتطور التكنولوجي الذي لمسوه في منظومة إدارة محطات المياه التابعة للشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محطة مياه المستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وفد طلاب روواندي جامعة قناة السويس محطات مياه الشرب للكليات العملية بجامعة قناة السويس جامعة University of Global Health Equity بدولة رواندا

مواد متعلقة

طب قناة السويس تودع هاني الدمياطي أستاذ جراحة القلب

جامعة القناة تكرم الأمهات المثاليات

طب أسنان القناة تنظم المؤتمر البيئي الأول وملتقى التوظيف الثاني (صور)

جامعة القناة تعقد برنامجًا تدريبيًا حول التصميم الشامل للتعلم بالمدارس (صور)

ads

الأكثر قراءة

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

هل أخطر شيكابالا الزمالك بالاعتزال أو الرحيل إلى ليبيا؟ مصدر بالنادي يرد

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

ماذا طلب رئيس النواب من الحكومة أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024؟

الكرة الطائرة، مريم مصطفى ترحل عن صفوف الزمالك

القمة سماوية، ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

سعر الذهب يشتعل بالبورصة المصرية، زيادة 100 جنيه خلال ساعتين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية