وفد من الطلاب الروانديين في زيارة لمحطة المياه بمدينة المستقبل في الإسماعيلية

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وفد كلية الطب بجامعة University of Global Health Equity بدولة رواندا بمحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية، وذلك فى إطار زيارة الوفد لكلية الطب بجامعة قناة السويس للتدريب فى مجال التعليم الطبى المتوجه للمجتمع واستطلاع تجربة كلية الطب جامعة قناة السويس كبيت خبرة فى هذا الشأن.

محطات مياه الشرب للكليات العملية بجامعة قناة السويس

ضم الوفد الزائر لمحطة مياه مدينة المستقبل في الإسماعيلية وفد طلاب الفرقة الثالثة لكلية الطب بجامعة قناة السويس، وذلك للتعرف على مراحل تنقية المياه وأهمية ترشيد استهلاكها فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تتم بمحطات مياه الشرب للكليات العملية بجامعة قناة السويس.

تعميق العلاقات المصرية الإفريقية

من جانبه، قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة: إن الشركة ترحب بأي تعاون مع أشقائنا بالدول الإفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة، مما له الأثر في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية

وأكد رئيس شركة مياه القناة على أهمية الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة بهدف ربط الخلفية النظرية التى درسها الطلاب بالجامعة بالمهارات العلمية والتطبيقية بمحطات ومواقع الشركة، وفى إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وجامعة قناة السويس لدعم العملية التعليمية لدى طلبة كليات الجامعة.

محطة مياه المستقبل

وأضاف رئيس الشركة: إن الزيارة بدأت بتفقد الوفد لمحطة مياه المستقبل، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 34 ألف متر مكعب من المياه يوميا، حيث استمع الوفد الى شرح وافٍ عن مكونات المحطة ونطاق خدمتها، كما تم التعريف بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه العكرة عبر المأخذ، مرورًا بأحواض الترويق (المروقات) إلى أن تمر بعملية الترشيح بمراحلها المختلفة (المرشحات) ثم الاتجاه إلي الخزانات الأرضية التي تمر بخطة غسيل وتطهير وتعقيم دورية متصلة.

في نهاية الزيارة، أبدى أعضاء الوفد إعجابه وامتنانه لما لقوه من ترحاب وحفاوة في الاستقبال، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم بالتطور التكنولوجي الذي لمسوه في منظومة إدارة محطات المياه التابعة للشركة.

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