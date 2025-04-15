الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع تدريبات الترقي لدفعة 2019 (صور)

رئيس منطقة الإسماعيليّة
رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتابع تدريبات الترقي

 تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات تدريب الترقي لدفعة 2019، والتي تقام بقاعة تدريب برامج الترقي لكادر المعلمين.  

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وحضر الجولة آمال عبدالرحمن مديرة إدارة التدريب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية وعبدالباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الهدف من عقد البرنامج 

 وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة الاستفادة من هذه البرامج التي ترتقى بهيئة التعليم، وتواكب مستجدات العملية التعليمية. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

التزام المعلمين بالحضور 

 كما أشاد فضيلته بالتزام المتدربين وأداء المدربين وحرصهم على حضور البرنامج، وذلك لما له من مردود حسن.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

عدد المستهدفين من التدريب 

 من جانبها قالت آمال عبدالرحمن مدير إدارة التدريب في الإسماعيلية أن البرنامج التدريبي للمرشحين للترقية يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويستهدف 29 معلما ومعلمة، وحاضر في التدريب الدكتورة زينب عاشور. 

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