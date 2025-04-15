مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة لمداهمة أوكار النباشين والخارجين عن القانون (صور)

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالي، حملتها الأمنية المكبرة مستهدفة أوكار النباشين والخارجين عن القانون.

استهداف أوكار الخارجين عن القانون

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قاد اليوم حملة مكبرة يرافقه العميد أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، وعدد من رجال المباحث وقوات الأمن حيث تم استهداف عدد من الأماكن التي اشتكي المواطنين من تواجد العديد من النباشين والعناصر الاجرامية بها.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

الأماكن التي استهدفتها الحملة

واستهدفت الحملة كل من مناطق مقابر الشهداء، ومنطقة شارع شل، والمنطقة الواقعة خلف سوق الجمعة.

ضبط العشرات من النباشين ومروجي المخدرات

وتمكنت الحملة من ضبط العشرات من النباشين ومن لديهم معلومات جنائية سابقة، ومروجي المواد المخدرة الذين اعتادوا التردد على المقابر، وكذا ضبط عدد من المشردين بلا مأوي.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وشنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، أمس، حملة مكبرة للقضاء على المناطق العشوائية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، ونائبها.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

واستهدفت الحملة رفع الإشغالات والمخالفات الواقعة في نطاق حي ثان في الإسماعيلية والتي يعد البعض منها ملجأ للنباشين والخارجين عن القانون ومروجى المخدرات، بالإضافة التي أن تلك العشوائيات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل حركة المواطنين.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التهاون مع المخالفين.

مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كافة الجهود لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أراضيها بأي شكل من أشكال التعدي أو إهدار المصلحة العامة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة سعدية حجاب أن الحملة أسفرت عن نتائج ملموسة، تمثلت في إزالة فورية لـ16 غرفة وعشة عشوائية كانت متعدية على الطريق العام أسفل كوبري شل، ورفع 12 حالة إشغال طريق بشكل فوري، وإعادة الشارع إلى مساره الطبيعي.

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