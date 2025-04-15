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محافظات

طعن شاب في الإسماعيلية خلال مشاركته في نقل "عفش" عروسين

صورة المجني عليه،
صورة المجني عليه، فيتو

شهدت منطقة أبو عطوة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، واقعة مأساوية خلال نقل أثاث "عفش" عروس، بعدما تحولت الأجواء الاحتفالية إلى ساحة مشاجرة دموية أسفرت عن إصابة شاب في العشرينات من عمره بطعنة نافذة في الصدر، نُقل على إثرها في حالة حرجة إلى مستشفى جامعة قناة السويس. 

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تعود تفاصيل الواقعة، بحسب رواية شهود العيان وأقارب المصاب، إلى مساء أمس، حين كان الشاب المجني عليه، يشارك في نقل أثاث عروس هي شقيقة أحد أصدقائه المقربين، في منطقة أبو عطوة في الإسماعيلية، وأثناء الأجواء المعتادة لهذه المناسبات، وقعت مشادة كلامية بين شقيق العروس وعدد من أصدقاء العريس.
 

اقول أقارب المجني عليه 

وقال أحد أقارب المجني عليه أن أخيه يشارك في نقل عفش صاحب ليه، ومكنش له دعوة بالخناقة، كان بيحاول يفض النزاع، لكن فجأة شقيق العروسة طلع مطواة وسدد له طعنة مباشرة في منطقة الصدر جراء مشادة كلامية ". 

 

وأضاف أن الطعنة تسببت في "ثقب في الرئة وتجمع دموي كبير ودخول هواء"، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع.

صورة المجني عليه، فيتو
صورة المجني عليه، فيتو

نقل المصاب إلى المستشفى 

وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، حيث خضع على الفور إلى تدخل جراحي دقيق لإنقاذ حياته، وسط حالة من الترقب والقلق من قبل ذويه الذين أكدوا أن حالته ما تزال "حرجة للغاية".

فيما حررت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية محضرًا بالواقعة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات المشاجرة، حيث تم الاستماع إلى عدد من شهود العيان، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم، الذي لاذ بالفرار فور ارتكابه الجريمة.
 

وتسود حالة من الغضب والحزن بين أهالي منطقة أبو عطوة، الذين استنكروا تحول المناسبات الاجتماعية إلى ساحات للعنف وسوء استخدام الأسلحة البيضاء، مطالبين بتشديد الرقابة الأمنية على مثل هذه التجمعات، ومحاسبة المتورطين في الواقعة بشكل عاجل. 

 

يُذكر أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها حاليًا لضبط المتهم الهارب، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الإسماعيلية، فيما تستمر مستشفى جامعة قناة السويس في تقديم الرعاية الطبية للمصاب وسط محاولات طبية مكثفة لإنقاذه.

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