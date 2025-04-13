مياه القناة: تطهير خطوط شبكات قرية الأبطال في الإسماعيلية (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال الملس والتطهير قرية الأبطال بالقنطرة شرق، وتكثيف العمل في أعمال التسليك والملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بمدينة المستقبل، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير، بالإضافة إلى صيانة وتركيب مطابق بالوعات بدل التي تم سرقتها.



استمرار أعمال الملس

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، إن أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي بمدينة المستقبل تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

جانب من أعمال التطهير،فيتو

الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمدينة المستقبل

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية، حيث تمت اعمال الملس والتطهير للخط العمومي في مساكن الالف وحده، ومنطقة مساكن ايجكو، ومساكن مبارك ومساكن التعاونيات، واستمرار الأعمال بمناطق المميز أ وب 2، ومنطقة مجلس المدينة، بالاضافة الي الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لجميع الشبكات الرئيسية والفرعية بقرية الأبطال بالقنطرة شرق.

جانب من أعمال التطهير،فيتو

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

جانب من أعمال التطهير،فيتو

استمرار أعمال المرور المكثفة

بينما أصدر اللواء عبد الحميد عصمت، تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث.

جانب من أعمال التطهير،فيتو

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي أعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.

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