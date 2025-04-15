محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال توسعة وفتح طريق الحمادات بأبو عطوة (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال توسعة وفتح طريق الحمادات بأبوعطوة، وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وفتح شرايين جديدة للطرق خاصة في المراكز والقرى لتحقيق السيولة المرورية، وكذلك ربط القرى ببعضها.

تكثيف أعمال رفع القمامة

وكثف مركز ومدينة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية نفيشة أعمال رفع القمامة والمخلفات من طريق الحمادات، حيث تم إزالة المخلفات والرمال والتعديات والإشغالات على حرم الطريق؛ من أجل فتح الطريق تمامًا وإحداث السيولة المرورية اللازمة للمواطنين.

جانب من أعمال الطريق، فيتو

جانب من أعمال الطريق، فيتو

رفع كافة الإشغالات

وأوضح وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن المركز والمدينة بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية نفيشة نفذوا أعمال رفع الإشغالات والقمامة بمعدات المركز والقرية لتنفيذ الأعمال.

يذكر أن الطريق يخدم عددا من القرى والعزب بمركز ومدينة الإسماعيلية، ويعد أحد أهم المحاور المرورية الجديدة.

جانب من أعمال الطريق، فيتو

جانب من أعمال الطريق، فيتو

جانب من أعمال الطريق، فيتو

تنفيذ طريق الحمادات

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن المديرية تقوم حاليًا بتنفيذ طريق الحمادات، أحد المحاور المرورية الهامة، والذي يمثل فتح شريان جديد يربط بين منطقة أبوعطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات ثم أبو آدم ثم طريق البلاچات بطول ٣كم و٨٠٠ م.

جانب من أعمال الطريق، فيتو

جانب من أعمال الطريق، فيتو

جانب من أعمال الطريق، فيتو

وأشار أن هذا الطريق قائم حاليًا بعرض من ٤: ٥ أمتار، وتشمل الأعمال توسيع الطريق ليصل إلى ١٠ أمتار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.