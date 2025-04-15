بعد اتهامات ترامب لشبكتي NPR وPBS، البيت الأبيض يعتزم وقف تمويل الإذاعة والتلفزيون

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها أن البيت الأبيض يسعى لحرمان إذاعة NPR (الإذاعة العامة الوطنية) وخدمة البث العام (PBS) من 1.1 مليار دولار من التمويل.

جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 27 مارس الماضي، الكونجرس الأمريكي إلى وقف تمويل شبكتي NPR وPBS على الفور، متهما إياهما بالتحيز.

مطالبة الكونجرس بإلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل مؤسسة البث العام

وتتمثل الخطة في مطالبة الكونجرس بإلغاء 1.1 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لمؤسسة البث العام، وهي الكيان الممول من دافعي الضرائب الذي يمول وسائل الإعلام العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما جاء في المقال.

وتقول المصادر: إن المبادرة سيتم تقديمها إلى الكونجرس كجزء من حزمة أوسع من التدابير لإلغاء التمويل المعتمد سابقا والذي من شأنه أن يؤثر أيضا على المساعدات الخارجية.

في الوقت نفسه، ووفقا لشخص مطلع، فإن ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون يتم تمويلها عمدا لمدة عامين مقدما من أجل "حمايتها من المناورات السياسية"، وقد تم بالفعل تحويل حصة كبيرة من المدفوعات المخطط لها لعام 2025 إلى هيئات البث التي تسيطر عليها المؤسسة.

وتؤكد الصحيفة نفسها أن التمويل الحكومي لا يشكل سوى جزء صغير من ميزانيات NPR وPBS، في حين أنهما تتلقيان الدخل أيضا من خلال الرعايات والتبرعات.

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