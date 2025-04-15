الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد اتهامات ترامب لشبكتي NPR وPBS، البيت الأبيض يعتزم وقف تمويل الإذاعة والتلفزيون

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

 كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها أن البيت الأبيض يسعى لحرمان إذاعة NPR (الإذاعة العامة الوطنية) وخدمة البث العام (PBS) من 1.1 مليار دولار من التمويل.

جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 27 مارس الماضي، الكونجرس الأمريكي إلى وقف تمويل شبكتي NPR وPBS على الفور، متهما إياهما بالتحيز.

 

مطالبة الكونجرس بإلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل مؤسسة البث العام

 وتتمثل الخطة في مطالبة الكونجرس بإلغاء 1.1 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لمؤسسة البث العام، وهي الكيان الممول من دافعي الضرائب الذي يمول وسائل الإعلام العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما جاء في المقال.

 

وتقول المصادر: إن المبادرة سيتم تقديمها إلى الكونجرس كجزء من حزمة أوسع من التدابير لإلغاء التمويل المعتمد سابقا والذي من شأنه أن يؤثر أيضا على المساعدات الخارجية.

في الوقت نفسه، ووفقا لشخص مطلع، فإن ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون يتم تمويلها عمدا لمدة عامين مقدما من أجل "حمايتها من المناورات السياسية"، وقد تم بالفعل تحويل حصة كبيرة من المدفوعات المخطط لها لعام 2025 إلى هيئات البث التي تسيطر عليها المؤسسة.

وتؤكد الصحيفة نفسها أن التمويل الحكومي لا يشكل سوى جزء صغير من ميزانيات NPR وPBS، في حين أنهما تتلقيان الدخل أيضا من خلال الرعايات والتبرعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة البيت الأبيض البيت الأبيض ترامب

مواد متعلقة

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

البيت الأبيض: ترامب منفتح على التوصل لاتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية
ads

الأكثر قراءة

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

زغلول صيام يكشف خطة تطفيش كولر من الأهلي: الحرب على السويسري ليست صدفة.. وهل الخطيب وراء حملة التطفيش؟!

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

دفاع زيزو يتخذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولين بنادي الزمالك

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

15 سيارة إطفاء وخسائر بالملايين.. ماذا حدث بحريق مغالق الأخشاب في الشرابية؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية