الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف

أعلنت الدفاع الروسية القضاء على 1215 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور، وتدمير عشرات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن قوات "الشمال" عززت مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 90 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و4 مركبات و4 مدافع ومستودعي ذخيرة ومستودع وقود.

وحسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 250 قتيلا ودمرت له مدرعة "سناتش" بريطانية و4 آليات و5 مدافع و3 مستودعات ذخيرة و4 محطات حرب إلكترونية.



كما عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 285 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات منها "هامفي" و"أم 113" أمريكية، و9 مركبات، و10 مدافع و5 مستودعات ذخيرة ومستودعي وقود.



تواصل قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 335 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات "أم 113" و"هامفي"، ومركبتين و7 مدافع.



وتواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 155 قتيلا ودمرت له مدرعتين ومركبة ومدفعين، بينما تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 100 قتيل، ودمرت له 9 مركبات و3 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومحطة رادار و3 مستودعات ذخيرة.

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