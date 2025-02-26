رئيس جامعة أسيوط: 2 مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى علاج الأورام

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وأستاذ جراحة القلب، إن جامعة أسيوط من الجامعات التي بُنيت في الصعيد بعد التخطيط بصورة سليمة.

16 مستشفى بجامعة أسيوط وإنشاء مستشفى لعلاج الأورام

وأشار إلى أن الجامعة تحتوي على 19 كلية وأربع معاهد خلال الفترة الحالية، ولديها 16 مستشفى جامعيًّا، ويتم العمل على إنشاء أكبر مستشفى جامعي للأورام على 3 مراحل.

تكلفة إنشاء مستشفى علاج الأورام

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كشف مبكر” الذي يقدمه الإعلامي هشام توفيق، بقناة "الشمس"، أن تكلفة مشروع إنشاء مستشفى علاج الأورام لجامعة أسيوط تجاوز الـ2 مليار جنيه، والمرحلة الأولى قاربت على الانتهاء بتكلفة تقدر بـ847 مليون جنيه كإنشاءات فقط، وما زال هناك الكثير من التجهيزات الداخلية للمستشفى.

وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتبنى الكثير من المشروعات القومية، واهتمامه بالصحة والتعليم وصحة المواطن، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي للأورام بأسيوط يحتوي على 421 سريرًا، ويجمع المستشفى بين علاج المرضى وتدريب الأطباء والكوادر في جميع أنحاء الجمهورية، وسيتولى الخدمة العلاجية للأورام في صعيد مصر.

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