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جامعة أسيوط تعقد لجنة لاختيار مدير عام الصناديق الخاصة وتجديد تعيين بعض القيادات

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة أسيوط، فيتو

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة الوظائف القيادية والوظائف الإدارية الإشرافية بالجامعة، والذي عُقد لاختيار مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة وحسابات الوحدات ذات الطابع الخاص، من بين المتقدمين لشغل الوظيفة، إلى جانب النظر في تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية التي حل موعد التجديد لها، ومنها: أمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد، وأمناء بعض الكليات، ومديرو العموم بعدد من قطاعات الجامعة المختلفة.

تطوير منظومة العمل الإداري ودعم الأداء المؤسسي

وصرّح رئيس جامعة أسيوط، بأن اجتماع لجنة الوظائف القيادية والوظائف الإدارية الإشرافية يأتي في إطار حرص الجامعة على اختيار الكفاءات والقيادات المؤهلة لتولي المناصب الإدارية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإداري ودعم الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط تسعى دائمًا إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في جميع إجراءات التقييم والاختيار، بما يضمن اختيار الأفضل من بين المتقدمين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز من مكانة الجامعة وريادتها.

 واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى العروض المقدمة من المتقدمين، والتي شملت رؤاهم لتطوير الأداء الإداري، ومقترحاتهم للارتقاء بمستوى العمل، ومدى قدرتهم على اتخاذ القرارات، وتحقيق التطوير المؤسسي المستدام.

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وضمّت لجنة اختيار القيادات الإدارية بجامعة أسيوط كل من: الدكتور أحمد عبد المولى علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك حسن، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور دويب صابر أحمد، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، إلى جانب المهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

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