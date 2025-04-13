الأحد 13 أبريل 2025
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بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية لترخيص وتكويد المنشآت الخاصة بأسيوط

الدكتور محمد زين
الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، فيتو

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة بدء تنفيذ منظومة ترخيص وتكويد جميع المنشآت الطبية الخاصة وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025 م.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن التقديم يتم من خلال التسجيل على الرابط التالي: https://psdigit.mohp.gov.eg/،
أو من خلال الخط الساخن 15530 مضيفًا أنه لن يتم استلام أية ملفات ورقية بإدارة العلاج الحر بالمديرية إلا من خلال الرابط الموضح.

 

وخلال حديثه أشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بتراخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص، وتعزيز الرقابة على المخالفين، والحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمات طبية آمنة.

 

لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية 

 

وأضاف وكيل الصحة بأسيوط أن المنظومة تطبق نظامًا اليكترونيًا موحدًا لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية من خلال المنصة https://psdigit.mohp.gov.eg/، والتى توفر خدمات استخراج رخصة رقمية للمنشأة أول مرة أو تجديدها، وتحويل الرخصة الورقية السارية إلى رخصة رقمية، كما تتيح طلب تعديل بيانات الرخصة أو تحديثها، وإصدار بدل فاقد، أو إلغاء الرخصة.

 

فيما أوضحت الدكتورة غادة محمود مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بأسيوط إلى أن جميع خطوات استخراج الترخيص تتم إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقر إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وتبدأ بتقديم طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني، ثم يتولى الفريق المختص مراجعة البيانات والمرفقات الخاصة بالمنشأة ومعاينتها، كما يتيح الموقع نتيجة المعاينة لافتة إلى أنه يتم تسديد الرسوم إلكترونيًا من خلال المنظومة، وفي حال الالتزام بالاشتراطات الصحية يتم طباعة وتكويد الرخصة الرقمية وإرسالها إلى صاحب المنشأة.

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وأوضحت مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بصحة أسيوط أن المنشآت المستهدفة بالتراخيص هي المستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، ووحدات الغسيل الكلوي، ووحدات القسطرة، وبنوك الدم والمراكز الطبية، والعيادات الخاصة والعيادات التخصصية، ومراكز الأشعة، ومراكز العلاج الطبيعي، ودور النقاهة، ومراكز علاج الإدمان، ومحال البصريات ومعامل الأسنان، ومعامل التحاليل، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف الخاصة.

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