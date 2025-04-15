أعراض وأسباب جرثومة المعدة وأفضل طرق علاجها

أعراض جرثومة المعدة، جرثومة المعدة من الأمراض الشهيرة التى تنتشر بين الكبار والصغار فى عصرنا الحالي لأسباب عديدة أبرزها الاعتماد على الطعام الجاهز.

وأعراض جرثومة المعدة، وعديدة ولكنها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى لذا يصعب على المريض تمييزها ما يؤخر من العلاج.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد: إن جرثومة المعدة، هي نوع من البكتيريا التي تعيش في الجهاز الهضمي وتستقر عادة في بطانة المعدة، قد تسبب هذه الجرثومة التهابات ومشاكل صحية إذا لم تُعالج.

أسباب جرثومة المعدة

وأضاف العوضى، أن السبب الرئيسي فى الإصابة بجرثومة المعدة هى السلوكيات الخاطئة وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، ومن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة:

تناول طعام أو ماء ملوث.

عدم غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام.

الاختلاط بشخص مصاب (عن طريق اللعاب أو الأدوات المشتركة).

أعراض جرثومة المعدة

وعن أعراض جرثومة المعدة، قال الدكتور محمد العوضي: قد لا تظهر أعراض في بعض الحالات، ولكن عند ظهورها، تشمل الآتى:

ألم أو حرقة في المعدة (خاصة عند الجوع).

انتفاخ وغازات.

فقدان الشهية.

الغثيان أو التقيؤ.

فقدان الوزن غير المبرر.

التجشؤ المستمر.

رائحة فم كريهة.

مضاعفات جرثومة المعدة

واضاف العوضى، أنه عند ظهور الأعراض السابقة يجب استشارة طبيب مختص لتشخيص الحالة وبدء العلاج، لأن علاج جرثومة المعدة أمر ضرورى لتجنب حدوث أى مضاعفات، مثل:-

قرحة المعدة أو الإثنى عشر.

التهابات مزمنة في المعدة.

نزيف داخلي.

انسداد في الجهاز الهضمي.

زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة

وتابع: يتم العلاج باستخدام ما يُعرف بـ"العلاج الثلاثي"، ويشمل:

مضادان حيويان (لقتل البكتيريا).

مثبط مضخة البروتون (لتقليل إفراز الحمض المعدي).

أحيانًا يُضاف دواء رابع إذا كانت السلالة مقاومة للعلاج الأولى.

مدة العلاج غالبًا ما تكون 10–14 يومًا.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة (5-6 مرات في اليوم).

تجنب الأكل قبل النوم بساعتين على الأقل.

مضغ الطعام جيدًا.

الحفاظ على تناول العلاج الموصوف من الطبيب بانتظام.

أكلات مهمة لمرضى جرثومة المعدة

واكد الدكتور العوضي، على ضرورة اتباع مرضى الجرثومة نظام غذائي مناسب لهم لأن هناك أكلات ممنوعة لديهم، ومن الأطعمة المفضلة لمرضى جرثومة المعدة:

الخضروات، خضروات مطهية مثل الكوسا، البطاطا، الجزر، البروكلي (مطهو على البخار).

فاكهة غير حمضية مثل الموز، التفاح، الكمثرى، والتفاح المهروس أو المشوي مفيد ومريح للمعدة.

البروتينات الخفيفة، مثل دجاج مسلوق أو مشوي بدون جلد، أو سمك مشوي أو مطهو بالبخار، أو بيض مسلوق (بكميات معتدلة).

الحبوب الكاملة والنشويات، مثل الأرز الأبيض أو البني، والشوفان، والخبز الأسمر (إذا لم يسبب انتفاخات).

الزبادي (اللبن)، خاصة الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك، لأنه يساعد على مقاومة الجرثومة.

المشروبات، مثل الماء بكثرة.ط والزنجبيل (بكميات معتدلة)، والبابونج، والشاي الأخضر (باعتدال، لأنه قد يساعد على مكافحة الجرثومة).

أكلات ممنوعة عن مرضى جرثومة المعدة

وواصل: هناك أطعمة يجب تجنبها، مثل:-

الأطعمة الحمضية، الطماطم ومشتقاتها، والحمضيات (ليمون، برتقال، جريب فروت).

الأطعمة المقلية والدهنية، المقالي بأنواعها.

اللحوم المصنعة مثل النقانق والمرتديلا.

الأطعمة الحارة، الشطة والفلفل الحار.

البهارات القوية.

المشروبات الضارة، مثل القهوة، والمشروبات الغازية، والكحول (إن وُجد).

الحلويات والسكريات الصناعية بكثرة.

طرق الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة

وأوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمي، أن الوقاية دايما خير من العلاج، لذا يجب اتباع بعض النصائح التى تجنب الإصابة بجرثومة المعدة، منها:

غسل اليدين جيدًا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

تناول طعام نظيف ومطهو جيدًا.

تجنّب مشاركة أدوات الطعام والشراب.

شرب الماء النظيف والمعقم.

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