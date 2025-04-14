أخبار مصر اليوم، التعليم تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025، تفاصيل مخطط تطوير "نزلة السمان" ومصير المنازل، صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة غدًا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة بشأن ملف تطوير منطقة نزلة السمان.

وقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نزلة السمان منطقة سياحية بامتياز ولذلك هناك اهتمام من جانب الحكومة لتطويرها وإعادة احيائها مجددًا، وسيتم الاستفادة من تحويل بعض المنازل لنزل فندقية وتوفير خدمات سياحية في المنطقة".

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بداية من 29 مايو المقبل.

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمطار الأميري الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي.

ووصل الرئيس السيسي اليوم إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، محطة كهرباء من الرياح بالزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، كما يتفقد بعدها أحد المشروعات الأخرى

ومن المقرر أن تدخل مزرعة الرياح بالزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر ضمن خطة الدولة المصرية فى مواجهة خطر التغيرات المناخية، وهي أحد المشروعات القومية الكبرى لتوليد الطاقة بواسطة الرياح والاستفادة العظمى من مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة، وذلك استغلال لسرعة الرياح فى منطقة الزعفرانة.

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عبر حسابه الرسمي على منصة أكس قبل قليل: “بحثت اليوم مع رئيس مصر أخي عبد الفتاح السيسي آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا الشقيقين، بما يمتلكانه من إمكانات كبيرة لدفع التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في عدة مجالات، نتطلع من خلالها وبشكل مشترك إلى تعميق روابطنا الاقتصادية ورفدها بمزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية المتبادلة خدمةً لأهداف البلدين ومصالحهما المشتركة. كما تبادلنا وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وسنواصل جهودنا المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعًا إلى إرساء الأمن والسلام المستدام”.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 إبريل، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات 29 مايو 2025، وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

تواصل الجامعات امتحانات الميدترم بعدد من الكليات، ووفق الجداول التي وضعتها الكليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.